ЭКСПЕРТ | Что следует учитывать при покупке нового жилья?

По словам Мяннисте, в вопросе обеспечения качества в строительстве речь не идет о некоей разовой оценке, но начинать необходимо уже на стадии планирования работ и выбора поставщиков и партнеров по сотрудничеству. „Контроль качества — это довольно системная деятельность, которая проходит на нескольких разных уровнях — субподрядчик, генеральный подрядчик, строительный надзор. Это как решето с разными слоями, через которое не должен пройти ни один строительный дефект“, — объясняет глава строительной компании и добавляет, что системный подход обеспечивает не только эстетичный, но и долгосрочный конечный результат строительства.

Все начинается на уровне проектного решения

Мяннисте полагает, что участие строительной компании в процессе проектирования важно для обеспечения надежности и долгосрочности использования зданий, поскольку это взаимодействие приносит практический опыт и знания. „Важно сосредоточиться не только на внешнем виде здания, но и на том, как оно сохранится на протяжении многих лет“, — подчеркивает Мяннисте важность привлечения строителя уже на этапах планирования и проектирования стройки.

Говоря о технологиях и материалах, используемых в строительстве, он указывает, что важны инновации и современный дизайн, но еще важнее надежность и функциональность, поскольку именно в долгосрочной перспективе качество строительства начинает существенно влиять на потребность в каком-то ремонте или реновации здания. „Все чаще для фасадов зданий используется дерево, но при этом зачастую оно не обрабатывается должным образом или же его применяют не в том месте. Помимо потери эстетичного внешнего вида, это приводит к большим административным и эксплуатационным расходам для владельца здания“, — поясняет он. „Срок службы некоторых материалов просто дольше, чем у других. Оштукатуренный фасад и пластиковые окна придется, вероятно, обновлять раньше, чем фасад из камня и дерево-алюминиевые окна“, — приводит примеры различий стройматериалов Мяннисте.