ЭКСПЕРТ | Что следует учитывать при покупке нового жилья?
Ошибки проектирования, осадка капитальных конструкций и недостатки звукоизоляции — вот примеры тех проблем, с которыми могут столкнуться покупатели нового жилья. Как же в таком случае выбирая, например, квартиру, оценить качество сделанных строительных работ, чтобы избежать последующих проблем? Руководитель строительной компании Arco Tarc Лаури Мяннисте делится советами о том, на какие нюансы качества выполнения строительных работ следует обратить внимание при покупке нового жилья.
По словам Мяннисте, в вопросе обеспечения качества в строительстве речь не идет о некоей разовой оценке, но начинать необходимо уже на стадии планирования работ и выбора поставщиков и партнеров по сотрудничеству. „Контроль качества — это довольно системная деятельность, которая проходит на нескольких разных уровнях — субподрядчик, генеральный подрядчик, строительный надзор. Это как решето с разными слоями, через которое не должен пройти ни один строительный дефект“, — объясняет глава строительной компании и добавляет, что системный подход обеспечивает не только эстетичный, но и долгосрочный конечный результат строительства.
Все начинается на уровне проектного решения
Мяннисте полагает, что участие строительной компании в процессе проектирования важно для обеспечения надежности и долгосрочности использования зданий, поскольку это взаимодействие приносит практический опыт и знания. „Важно сосредоточиться не только на внешнем виде здания, но и на том, как оно сохранится на протяжении многих лет“, — подчеркивает Мяннисте важность привлечения строителя уже на этапах планирования и проектирования стройки.
Говоря о технологиях и материалах, используемых в строительстве, он указывает, что важны инновации и современный дизайн, но еще важнее надежность и функциональность, поскольку именно в долгосрочной перспективе качество строительства начинает существенно влиять на потребность в каком-то ремонте или реновации здания. „Все чаще для фасадов зданий используется дерево, но при этом зачастую оно не обрабатывается должным образом или же его применяют не в том месте. Помимо потери эстетичного внешнего вида, это приводит к большим административным и эксплуатационным расходам для владельца здания“, — поясняет он. „Срок службы некоторых материалов просто дольше, чем у других. Оштукатуренный фасад и пластиковые окна придется, вероятно, обновлять раньше, чем фасад из камня и дерево-алюминиевые окна“, — приводит примеры различий стройматериалов Мяннисте.
Руководитель Arco Tarc убежден, что нужно строить так, как будто вы строите для себя самого. „Поскольку многие работники Arco Vara купили квартиры в наших комплексах, то мы можем ежедневно доказывать эту идею на себе“, — говорит он.
Как предотвратить распространенные проблемы при покупке жилья?
Мяннисте замечает, что с точки зрения покупателей жилья наиболее частые проблемы возникают в результате осадки здания и его конструкций. Такие дефекты, как небольшие трещины и необходимость регулировки дверей и окон, проявляются через один-два года эксплуатации и тогда они покрываются гарантийным сроком. „Чтобы не допустить подобных ошибок, необходимо использовать правильные технологии уже в процессе строительства и обеспечить подходящие условия как для строительства, так и во время эксплуатации здания – например, позаботиться о подходящей влажности воздуха и температуре“, — поясняет он.
Другой тип проблем, с которыми сталкиваются покупатели жилья, — это различные ошибки проектирования или бытовые аварии – например, протечки труб, которые, в свою очередь, могут привести к серьезному ущербу. „Такие неожиданные проблемы можно предотвратить путем систематического контроля во время строительных работ“, — говорит Мяннисте.
Шумо- и звукоизоляция в многоквартирном доме также являются важными частями здания, на которые стоит обратить внимание покупателям жилья. Мяннисте отмечает, что соответствующее стандартам строительство (требование по межквартирной звукоизоляции составляет 55 дБ) не всегда означает полную шумоизоляцию, поэтому на уровне проектирования и проведения строительных работ можно сделать осознанный выбор для улучшения качества звукоизоляции. „В последних проектах мы намеренно спроектировали уровень изоляции стен на несколько децибел выше, чтобы предложить клиенту лучший результат“, — приводит он пример.
Поскольку качество проделанных строительных работ предлагаемой квартиры довольно трудно оценить на основе простого визуального осмотра, то Мяннисте советует покупателям жилья провести тщательную проверку данных как девелопера, так и строителя, чтобы оценить прошлые проекты недвижимости и качество выполненных работ обоих предприятий. „Стороннему наблюдателю сложно оценить качество здания, для этого нужно быть специалистом или присутствовать при процессе строительства. Но в то же время можно очень внимательно осмотреть все, что находится внутри квартиры - какое качество отделки, как работают технические системы и что находится за натяжными потолками“, - советует он.
Будущее строительного сектора определяют эффективность и устойчивость
По словам главы Arco Tarc, из-за роста стоимости рабочей силы все более важным становится поиск путей повышения эффективности строительных работ. „Эффективность ищется уже на стадии производства, а цифровизация привела к появлению новых методов в управлении проектированием и строительством“, — объясняет Мяннисте. „Кроме того, специальные программы проектирования создают модели объектов, что отлично справляется с выявлением ошибок на этой стадии и позволяют легко обрабатывать всю проектную информацию“, — добавляет он.
Во всем мире ищутся возможности ограничить использование строительных материалов с большим выбросом углекислого газа, и, поскольку строительство новых зданий не становится дешевле, то в будущем Мяннисте видит все больше различных реноваций имеющихся зданий. „Разные правила ограничивают использование энергоемких строительных материалов и поощряют применение возобновляемых и повторно используемых материалы, таких как древесина“, - отмечает руководитель строительного предприятия.
Также станет обязательным измерение углеродного следа зданий, что поможет девелоперам лучше оценить и снизить воздействие новых зданий на окружающую среду. „Проект развития недвижимости Rannakalda был одним из первых в Эстонии, где был проведен такой расчет“, — говорит глава Arco Tarc. Результаты исследования углеродного следа, проведенного на основе данных новой застройки Rannakalda в квартале Kodulahe, расположенного вблизи Штромки, показали, что наибольшее воздействие на климат оказывает энергия во время использования здания (57%), а за этим следует производство строительных материалов (33%).