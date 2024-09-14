Хотите переехать в Швецию? Эта деревня в Лапландии заплатит вам почти 900 евро и поможет с жильем

Гломмерстраск в Лапландии - рай для любителей природы и спорта на открытом воздухе.

Однако в последние десятилетия его население резко сократилось, особенно мало детей школьного возраста. Местная начальная школа окажется под угрозой закрытия, если число детей продолжит падать. Поэтому власти решили опробовать схему восстановления численности населения, которая широко используется в других европейских странах, таких как Италия и Испания, пишет Euronews.

Почти 900 евро за переезд

В 1950 году население Гломмерстраска составляло около 1 000 человек. Сейчас в деревне живет всего 200. Только 23 из них достигли возраста, позволяющего посещать начальную школу.

По решению местного совета, если число учащихся в школе опустится ниже 25 человек, ее могут закрыть. Учеников переведут в ближайшую школу в Арвидсъяуре, расположенную примерно в 40 километрах.

Средняя школа Гломмерстраска закрылась еще в 2009 году после того, как в 2007 году число учащихся в ней сократилось до 18 человек.

Как получить деньги за переезд в Лапландию?

Организация Glommersbygdens Framtid, что переводится как „Будущее Гломмерсбигдена“ и относится к местному району, предлагает денежную помощь в размере 10 000 крон (около 875 евро) первым пяти семьям, которые переедут туда.

Для участия в программе семьям необходимо иметь детей младшего школьного возраста - от 6 до 15 лет - и посещать местную школу Parkskolan в течение как минимум одного учебного года.

Группа Glommersbygdens Framtid заявляет, что поможет семьям найти жилье и составит список возможностей трудоустройства в этом районе.

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут подать заявку, но сначала им необходимо получить вид на жительство в Швеции.

Почему вам стоит переехать в Гломмерстраск?