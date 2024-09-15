Второй в мире: в Дубае начато строительство небоскреба высотой 725 метров

Отмечается, что гигант будет высотой 725 метров. Семизвездочный комплекс будет отелем, апартаментами, пентхаусами, а также домами для отдыха. Несмотря на то, что он будет вторым по величине после своего соседа, 830-футового Бурдж-Халифа, он установит ряд мировых рекордов.

Среди них самое высокое лобби отеля в мире на 11 уровне, самый высокий ночной клуб на 126 уровне, самая высокая смотровая площадка на 130 уровне, самый высокий ресторан Дубая на 122 и самый высокий гостиничный номер Дубая на 118 уровне.

„Наши инвестиции в Бурдж Азизи, превышающие 6 миллиардов дирхамов ОАЭ (примерно 1,3 миллиарда фунтов стерлингов), представляют собой больше, чем создание культового сооружения. Это обязательство трансформировать Sheikh Zayed Road и поднимая горизонт Дубая на новые, непревзойденные высоты“, - отметил Мирваис Азизи, основатель и глава компании Azizi Developments.

Издание уточняет, что Бурдж Азизи - это не просто о величии и отличном расположении, а также об инновационном дизайне и передовых технологиях. Эта башня предложит ультра-роскошные резиденции, уникальный вертикальный торговый центр, самую высокую в мире смотровую площадку и множество удобств.

„Семизвездочный отель, увенчанный самым высоким в мире лобби, будет воплощать дух Дубая, прославляя семь основных культур мира через сложный дизайн интерьера“, - добавил Азизи.

По данным СМИ, продажи 131-этажного небоскреба начнутся в феврале 2025 года, но цены еще не объявлены.