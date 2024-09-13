4800 евро на ремонт: паркет квартиры стал туалетом для питомца арендатора

Как правило, страхи преувеличены, и нет причин опасаться арендатора с домашним питомцем. Однако в худшем случае жилое помещение может потребовать обширного ремонта после выезда арендатора.

Юрист Rendin Герда Эско делится одной такой историей и объясняет, как уменьшить страхи, связанные с домашними животными.

Проблемы возникли только в конце договора аренды

Опытный арендодатель Карин* (имя изменено) заключила бессрочный договор аренды с вежливой молодой парой, арендные отношения с которой протекали гладко и без проблем. Все шло хорошо до окончания договора. Когда Карин пришла осмотреть жилое помещение перед завершением аренды, ее сбил с ног резкий запах кошачьей мочи.

При передаче квартиры арендатор признал, что кошка мочилась на пол и разодрала занавеску в ванной комнате, и согласился возместить владельцу ущерб. Вдобавок ко всему, при заключении договора Карин знала, что арендаторы въезжают с маленькой собакой, но о кошках речи не шло, их не было разрешено содержать в арендованном помещении.

„Мы дали арендодателю рекомендации по работе с ситуацией и составлению требования о возмещении ущерба. Поскольку арендатор согласился возместить расходы, мы попросили арендодателя направить требования и счета напрямую арендатору и установить разумный дополнительный срок для оплаты. К сожалению, арендатор больше не отвечал на письма“, — поясняет юрист Rendin Герда Эско.

Долгая борьба арендодателя с запахом кошачьей мочи

Позднее, при более тщательном осмотре, Карин обнаружила, что коврик в прихожей был полностью пропитан кошачьей мочой и ужасно вонял. Кроме того, кошка мочилась и на паркет в туалете, который в результате полностью вздулся.

Чтобы избавиться от запаха мочи, Карин выбросила коврик из прихожей и постирала все остальные ковры и шторы в квартире. Кроме того, она заказала у клининговой компании тщательную генеральную уборку всей арендуемой площади, но запах не удалось убрать даже с помощью специальных химикатов.