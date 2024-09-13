4800 евро на ремонт: паркет квартиры стал туалетом для питомца арендатора
Владельцам домашних животных известно, как сложно найти себе съемное жилье, где будут рады также и их четвероногому другу. К сожалению, шансы добросовестных владельцев животных снижают те арендаторы, кто безразлично относится к содержанию арендуемой недвижимости и уходу за животными.
Как правило, страхи преувеличены, и нет причин опасаться арендатора с домашним питомцем. Однако в худшем случае жилое помещение может потребовать обширного ремонта после выезда арендатора.
Юрист Rendin Герда Эско делится одной такой историей и объясняет, как уменьшить страхи, связанные с домашними животными.
Проблемы возникли только в конце договора аренды
Опытный арендодатель Карин* (имя изменено) заключила бессрочный договор аренды с вежливой молодой парой, арендные отношения с которой протекали гладко и без проблем. Все шло хорошо до окончания договора. Когда Карин пришла осмотреть жилое помещение перед завершением аренды, ее сбил с ног резкий запах кошачьей мочи.
При передаче квартиры арендатор признал, что кошка мочилась на пол и разодрала занавеску в ванной комнате, и согласился возместить владельцу ущерб. Вдобавок ко всему, при заключении договора Карин знала, что арендаторы въезжают с маленькой собакой, но о кошках речи не шло, их не было разрешено содержать в арендованном помещении.
„Мы дали арендодателю рекомендации по работе с ситуацией и составлению требования о возмещении ущерба. Поскольку арендатор согласился возместить расходы, мы попросили арендодателя направить требования и счета напрямую арендатору и установить разумный дополнительный срок для оплаты. К сожалению, арендатор больше не отвечал на письма“, — поясняет юрист Rendin Герда Эско.
Долгая борьба арендодателя с запахом кошачьей мочи
Позднее, при более тщательном осмотре, Карин обнаружила, что коврик в прихожей был полностью пропитан кошачьей мочой и ужасно вонял. Кроме того, кошка мочилась и на паркет в туалете, который в результате полностью вздулся.
Чтобы избавиться от запаха мочи, Карин выбросила коврик из прихожей и постирала все остальные ковры и шторы в квартире. Кроме того, она заказала у клининговой компании тщательную генеральную уборку всей арендуемой площади, но запах не удалось убрать даже с помощью специальных химикатов.
Затем Карин заказала услугу озонирования в надежде, что хотя бы озон сможет устранить запах кошачьей мочи. К сожалению, и это не помогло, и через пару дней запах вернулся. „Специалист по озонированию сказал, что если моча попала под паркет, то даже озон не сможет с этим справиться, и, вероятно, потребуется заменить пол“, — описывает арендодатель.
„Замена пола — это дорогостоящий и трудоемкий процесс, и в данной ситуации это была крайняя мера, поэтому мы порекомендовали арендодателю еще раз попробовать обработать полы специальным химическим средством для удаления запаха мочи. Также мы попросили арендодателя получить письменные показания от третьих лиц для подтверждения наличия запаха“, — говорит Герда Эско.
В арендованной квартире пришлось заменить весь паркет
К сожалению, ни генеральная уборка, ни озонирование, ни химические средства не помогли, и Карин пришлось демонтировать паркет в туалете. В нескольких местах было явно видно, куда писала кошка, и поскольку моча впиталась также в черновой пол, его тоже пришлось удалить
Затем Карин сняла плинтусы в других комнатах, и вскрылась печальная истина. Кошка мочилась на пол в кухне, гостиной и прихожей, и единственным вариантом избавиться от запаха было заменить весь паркет в квартире. Кроме того, арендатор повредил стены и потолок в нескольких местах, что потребовало шпаклевки и покраски.
„Мы попросили арендодателя получить альтернативные ценовые предложения по ремонту от строительных компаний и предоставить их арендатору. Поскольку арендатор не ответил на предыдущие письма Карин, мы порекомендовали установить арендатору конкретный срок для ответа на сметы или предоставления своих предложений, а если по истечении этого срока ответа не последует, выбрать подходящего подрядчика самостоятельно“, — описывает юрист Rendin.
Общий размер ущерба составил 4800 евро
„После оценки всех обстоятельств оказалось, что сумма за уборку и ремонт составляет 4800 евро. Арендатор не ответил на окончательное требование о возмещении ущерба от арендодателя, поэтому мы возместили арендодателю убытки и предъявили арендатору требование о возврате с возможностью погашения долга по графику платежей“, — поясняет Эско.
„На решение ситуации и восстановление квартиры в пригодное для сдачи состояние потребовалось около двух месяцев. Благодаря защите Rendin эта неприятная ситуация для арендодателя разрешилась без значительных финансовых потерь“, — комментирует она.
„Если бы договор аренды был заключен вне Rendin, арендодателю, с большой долей вероятности, пришлось бы покрывать расходы на ремонт самостоятельно. Поскольку арендатор не ответил ни на одно письмо после окончания договора аренды, единственным вариантом получения возмещения для арендодателя было бы обращение в комиссию по аренде или в суд. Однако это может быть крайне долгим, стрессовым и дорогостоящим процессом“, — говорит юрист Rendin.
Как снизить риски, связанные с домашними животными арендатора?
Многие арендодатели считают, что домашние животные всегда причиняют ущерб и после их пребывания от арендуемой жилплощади ничего не остается. Хотя предыдущая история подтверждает это утверждение, на практике реальность такова, что владельцы домашних животных обычно являются ответственными людьми, которые хорошо заботятся как о своем четвероногом члене семьи, так и об арендуемой недвижимости.
Как снизить риски, связанные с домашними животными арендатора?
Многие арендодатели считают, что домашние животные всегда причиняют ущерб и после их пребывания от арендуемой жилплощади ничего не остается. Хотя предыдущая история подтверждает это утверждение, на практике реальность такова, что владельцы домашних животных обычно являются ответственными людьми, которые хорошо заботятся как о своем четвероногом члене семьи, так и об арендуемой недвижимости.
Если договор аренды заключен вне Rendin, стороны могут договориться, например, о более высокой сумме залога. В любом случае арендаторам рекомендуется для собственного спокойствия дополнительно оформить страхование ответственности владельца животного.