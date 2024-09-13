Жильцы попавшего в программу по ликвидации дома в Кохтла-Ярве отстаивают свои квартиры(1)
Чиновники предложили снести многоквартирный дом по адресу Уус, 11 в Кохтла-Ярве в рамках государственной программы по ликвидации пустующих и ветхих домов. Инициативная группа товарищества выступила против, аргументировав свою позицию тем, что дом еще крепкий и за ним ухаживают, пишет rus.err.ee.
Жильцы хотят заботиться о своем доме: хорошая крыша, коммуникации обновили, даже козырьки у подъезда – новые.
„Поменяно много: трубы, стояки, электропроводка, вентиляция, в подвалах проведена работа по зачистке, это все видно. Не сделана у нас фасадная работа, потому что на это нужны деньги. Я никогда не хотела менять жилье, я надеялась, что я буду здесь жить дальше со своими внуками“, – сказала член инициативной группы дома Оксана Любеева в программе „Народу важно“.
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