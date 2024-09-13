Жильцы попавшего в программу по ликвидации дома в Кохтла-Ярве отстаивают свои квартиры

„Поменяно много: трубы, стояки, электропроводка, вентиляция, в подвалах проведена работа по зачистке, это все видно. Не сделана у нас фасадная работа, потому что на это нужны деньги. Я никогда не хотела менять жилье, я надеялась, что я буду здесь жить дальше со своими внуками“, – сказала член инициативной группы дома Оксана Любеева в программе „Народу важно“.