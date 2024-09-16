Легко ли заменить газовый котел в частном доме на котлы на пеллетах и брикетах?(5)
Постепенно приближается зима, и самое время подумать о том, как улучшить отопление дома. Если вы планируете распрощаться с газовым котлом, то на какой тип вы перейдете и насколько легко это будет сделать? Если вы все же хотите прожить эту зиму со старой системой отопления, как сделать ее максимально эффективной?
Хотя газовое отопление доступно не всем, оно является довольно распространенным выбором там, где есть газовые сети, пишет Delfi Dom&Sad. У этого вида отопления есть множество преимуществ - отсутствие необходимости в хранении топлива, отсутствие необходимости в собственном топливе, отсутствие необходимости в частом обслуживании котла, низкий уровень выбросов, а также высокая степень автоматизации и комфорта, поскольку не требуется постоянного присутствия человека. С такими котлами вы можете находиться в любой точке мира и управлять своей системой отопления через Интернет, пояснил Delfi член правления SIA „Energia G“ и руководитель проекта Гунтис Шантарс.
Если вы хотите поменять свой котел на другой тип отопления, это не всегда будет просто. Особенно, если следующим выбором будут котлы на пеллетах и брикетах. Для них потребуется техническое помещение (которое газовым котлам не нужно и может отсутствовать дома), а также сухое и теплое помещение, в котором будет храниться топливо. Эти виды отопления также менее удобны, поскольку их нужно обслуживать и пополнять запасы топлива раз в неделю (как минимум). Их нельзя оставлять без присмотра на длительное время. Также перед заменой отопительного оборудования необходимо проверить дымоходы, поскольку те дымоходы, которые предназначены для газового отопления, могут не подойти для котлов на дровах и пеллетах.
Электрические котлы и тепловые насосы предлагают схожие возможности с точки зрения комфорта. Однако электричество также является дорогостоящим ресурсом. Следует также учитывать, что при выборе теплового насоса или электрокотла в качестве способа отопления требуется стабильное электроснабжение. Кроме того, во многих случаях, например при выборе теплового насоса, необходимо учитывать размер нагревательных элементов и наличие теплого пола.