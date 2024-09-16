ЭКСПЕРТ | Продажа земельного участка по телефону может по незнанию обернуться убытком

По словам Игоря Хабала, рынок недвижимости с течением времени стал существенно прозрачнее, но звонки с предложениями купить землю от предприятий, занимающихся посредничеством в этой области, и от „рыбаков“ до сих пор продолжаются. „Посредники находят землевладельца в реестрах, находят в поисковике контакты и делают человеку прямое предложение. Проблема в том, что, если люди могут более или менее точно знать, сколько стоит их квартира, то опыта в отношении земельных участков и возможности сравнивать их обычно нет, что создает благоприятную почву для спекулянтов“, – пояснил Хабал.

„Стоимость одного и того же участка может меняться в десятки раз в силу различных факторов, таких как целевое назначение земельного участка, наложенные на участок ограничения и наличие разрешения на строительство. Например, если целевое назначение кадастровой единицы в настоящее время определяется как сельскохозяйственное угодье, т. е., по существу, сельскохозяйственная земля или лесное угодье, но, согласно генеральному плану, составленному местным самоуправлением, она может быть переоформлена как земля под коммерческую или жилую застройку, то это значительно увеличивает стоимость недвижимого имущества“, – сказал Хабал.

„Такие „заинтересованные покупатели“ прекрасно знают, что у частных лиц может не быть представления о том, сколько стоит земля, которой они владеют. Когда сторонами сделки купли-продажи являются государство или предприниматели, то есть, информированные участники рынка, уровень цен оказывается значительно выше“, – добавил Хабал.

„К счастью, в такой ситуации люди время от времени все же обращаются за советом. Вот один недавний пример: предприятие, занимающееся телефонными продажами, сначала предложила человеку 8 евро/м² за его землю, но после того, как получила отказ, подняла цену до 15 евро/м². При этом ценовой уровень сделки, если бы ее заключали информированные участники рынка, был бы в диапазоне €20-30/м²“, – пояснил Хабал.

„В ситуации, когда рынок представляется несколько туманным, того, что сопоставимых предложений или сделок мало, а юридическая сторона вопроса довольно сложна, имеет смысл заказать независимую оценку недвижимости. Например, обычно цена недвижимости при быстрой продаже на 10-20% ниже обычной рыночной цены, но эти цены не должны отличаться в два-три раза из-за отсутствия информации“, – добавил Хабал.