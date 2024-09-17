Недвижимость
17.09.2024, 09:51

В ожидании снижения процентной ставки: аналитики предсказывают падение Euribor

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: BLACKDAY | Shutterstock

Основная переменная, от которой зависит стоимость кредитов в Эстонии, шестимесячная ставка Euribor, упадет до 3% к концу года и до 2,5% к середине следующего года, если не случится серьезных потрясений и текущие тренды продолжатся, пишет dv.ee.

В понедельник 12-месячная ставка по межбанковским кредитам – Euribor – упала ниже 3%, а 6-месячная, используемая для банковских кредитов в Эстонии, приблизилась к 3,3%. Такого низкого уровня не было с марта 2023 года. Европейский центробанк, скорее всего, снизит процентные ставки уже в этот четверг, но насколько быстро можно ожидать их дальнейшего снижения в будущем?

Трехмесячный Euribor в настоящее время выше, чем полугодовой, пояснил аналитик Swedbank Тыну Мертсина, что показывает, что процентные ставки будут снижаться в течение всего ближайшего периода. Судить о том, насколько быстро станет снижаться Euribor, можно, опираясь на фьючерсы на него. В настоящее время они показывают 3% к концу этого года для шестимесячного Euribor и 2% к концу следующего года.

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