В ожидании снижения процентной ставки: аналитики предсказывают падение Euribor

В понедельник 12-месячная ставка по межбанковским кредитам – Euribor – упала ниже 3%, а 6-месячная, используемая для банковских кредитов в Эстонии, приблизилась к 3,3%. Такого низкого уровня не было с марта 2023 года. Европейский центробанк, скорее всего, снизит процентные ставки уже в этот четверг, но насколько быстро можно ожидать их дальнейшего снижения в будущем?

Трехмесячный Euribor в настоящее время выше, чем полугодовой, пояснил аналитик Swedbank Тыну Мертсина, что показывает, что процентные ставки будут снижаться в течение всего ближайшего периода. Судить о том, насколько быстро станет снижаться Euribor, можно, опираясь на фьючерсы на него. В настоящее время они показывают 3% к концу этого года для шестимесячного Euribor и 2% к концу следующего года.