В октябре откроется рекордный раунд подачи заявок на реновацию многоквартирных домов

„Реновация необходима для уменьшения углеродного следа зданий, но она помогает людям также экономить на коммунальных услугах. Реновация многоквартирных домов – это для квартирных товариществ крупная инвестиция, которая значительно повышает благополучие жителей. Чтобы долгожданная поддержка достигла всех уголков страны и люди в Эстонии могли жить в качественных и теплосберегающих домах в том числе и вне крупных городов, мы на этот раз уделили особое внимание региональному распределению субсидий“, – сказал министр инфраструктуры Владимир Свет.

Большая часть бюджета общеэстонской меры в размере 170 миллионов евро распределяется по уездам в соответствии со стоимостью квартир в регионе, их количеством и брутто-доходами домохозяйств. При обычной реновации субсидия составляет 30–50 процентов в зависимости от местонахождения квартирного товарищества, а более высокие ставки ориентированы на установку лифтов, на здания, в которых до 17 квартир, на здания, имеющие культурную ценность, а также на высокое качество заводской реновации. Дома с муниципальными квартирами в новом раунде могут ходатайствовать о пособии на тех же условиях, что и другие квартирные товарищества.

Кроме того, будет открыт отдельный раунд в размере 15 миллионов евро для квартирных товариществ Ида-Вирумаа, в рамках которого будет оказываться 70-процентная поддержка комплексной реконструкции. Поддержка дополнительно усиливается за счет заводской реновации, реновации окрестностей или установки лифта.