В Пярну откроется маленький магазин IKEA

„Вдохновленные нашим видением – сделать повседневную жизнь лучше для многих, мы продолжаем расширяться на рынке стран Балтии, преобразуя действующие пункты обслуживания клиентов, открывая новые, а также внедряя новые форматы – в данном случае небольшой магазин – чтобы лучше удовлетворить потребности наших клиентов и осуществить их мечты“, - рассказала Инга Филипова, руководитель по розничной торговли IKEA в странах Балтии. Она пояснила, что небольшие магазины обеспечивают доступность IKEA там, где невозможно открыть полноразмерный магазин. Они обеспечивают важный опыт ближе к местам, где живут, работают и социализируются покупатели, приспособлены к местным вкусам и служат дополнительной возможностью продемонстрировать широкий ассортимент IKEA.

„Маленькие магазины IKEA легко доступны и приближают к людям опыт IKEA. Они словно окно, открывающее вид на полное предложение IKEA. В IKEA в Пярну множество товаров можно будет увидеть в экспозиционном зале, призванном подарить покупателям вдохновение для благоустройства дома и позволить своими глазами увидеть и опробовать различные интерьерные решения. Для немедленной покупки будут доступны 500 различных специально отобранных товаров, а весь ассортимент IKEA представлен в интернет-магазине. Для еще лучшего покупательского опыта здесь также будет зона закусок, где можно попробовать и купить навынос шведские блюда, например, знаменитые шведские фрикадельки. Также предлагаются горячие и холодные напитки“, - говорит И. Филипова. Все услуги IKEA, доступные на рынке, будут предоставляться и в Пярну.

Приспособление к местным потребностям