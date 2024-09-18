Разрешения получены: началось строительство нового жилого района стоимостью 17 млн евро(1)
Предприятие развития недвижимости Invego получило разрешения на строительство для своего проекта Кейла Паргикодуд, и компания NOBE приступила к строительным работам. Общая стоимость жилого района, в котором будет 120 квартир, составляет 17 миллионов евро, а первые дома будут сданы во второй половине 2025 года.
„Разрешения на строительство получены, и, по состоянию на сегодняшний день, первый этап строительства уже начался. Сотрудничество с местным самоуправлением Кейла было очень содержательным и продуктивным. Кейла Паргикодуд станет достаточно приватным, очень красивым и зелёным жилым районом“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что ещё до начала строительства интерес к Кейла Паргикодуд уже был высоким. „Благодаря очень хорошему транспортному сообщению с Таллинном, Кейла привлекателен и для тех, кто тесно связан со столицей, но хочет жить в более спокойной обстановке“, – сказал Вяхи.
Общая площадь нового жилого района, который будет построен рядом с сосновым парком в центре Кейла, 30 000 квадратных метров. Район Кейла Паргикодуд спроектирован с учётом ценности парковой зоны и существующего озеленения. „Дома Кейла Паргикодуд будут построены так, чтобы они гармонично вписались в существующую зелёную зону, создавая приятную целостную жилую среду, и обеспечивая жителям района достаточную приватность“, — поделился Вяхи.
В районе Кейла Паргикодуд будет шесть многоквартирных домов энергетического класса А, в которых будет в общей сложности 120 квартир (от одной до пяти комнат) с балконами и террасами. Район Кейла Паргикодуд спроектирован в Apex Arhitektuuribüro.