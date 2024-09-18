Разрешения получены: началось строительство нового жилого района стоимостью 17 млн евро

„Разрешения на строительство получены, и, по состоянию на сегодняшний день, первый этап строительства уже начался. Сотрудничество с местным самоуправлением Кейла было очень содержательным и продуктивным. Кейла Паргикодуд станет достаточно приватным, очень красивым и зелёным жилым районом“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что ещё до начала строительства интерес к Кейла Паргикодуд уже был высоким. „Благодаря очень хорошему транспортному сообщению с Таллинном, Кейла привлекателен и для тех, кто тесно связан со столицей, но хочет жить в более спокойной обстановке“, – сказал Вяхи.