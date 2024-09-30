ЭКСПЕРТ | Что сегодня следует учитывать при покупке недвижимости: семь рекомендаций

1. Тщательно изучите возможности кредитования

Первый шаг при покупке жилья – понимание своих финансовых возможностей. Свяжитесь с различными банками и узнайте, какие именно условия жилищного кредитования они предлагают. Банки могут предлагать разные варианты, поэтому имеет смысл запросить предложения в нескольких учреждениях. Снижение ставки Euribor может означать более выгодные проценты, но важно выяснить, какова ваша кредитоспособность и какой объем кредита приемлем для вашей семьи.

2. Составьте план

Прежде чем активно искать недвижимость, определитесь, какое жилье вам действительно нужно. Подумайте, в каком районе вы хотите жить, какие удобства должны быть рядом и какой тип жилья подходит вашему образу жизни – квартира, таунхаус или дом. Также учтите возможное пополнение семьи, наличие домашних животных и другие аспекты. Задумайтесь и о дополнительных преимуществах, таких как кладовка, балкон, парковочное место, терраса или сауна, которые могут оказаться важны в будущем.

3. Заранее займитесь продажей имеющегося жилья

Если вы планируете продать существующее жилье и купить новое, начните процесс продажи как можно раньше. В нынешних условиях срок продажи недвижимости может занять больше времени, чем обычно, поэтому разумно выставить свое объект на продажу до того, как вы начнете активно искать новое. Это поможет избежать ситуации, когда вы нашли подходящий вариант, но старое жилище еще не продано. Найдя покупателя, вы сможете договориться об удобной для всех сторон дате передачи, и вам не придется съезжать, пока новая недвижимость еще не куплена.

4. Будьте внимательны и избегайте эмоциональных покупок