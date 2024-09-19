Недвижимость
19.09.2024, 11:45

ОБЪЯСНЯЕМ | Чтобы освободить от ипотеки дополнительный залог, могут потребоваться существенные расходы

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Africa Studio | Shutterstock

При получении кредита на недвижимость залогом может быть более чем один объект недвижимости. Но если возникнет желание продать имущество, используемое в качестве дополнительного залога, можно ли будет освободить его от ипотеки и на каких условиях?

„Важно, чтобы кредит был обеспечен“, — говорит Анне Пяргма, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank. Она добавляет, что хотя для большинства жилищных кредитов залогом является покупаемая недвижимость, вместо денежного самофинансирования заемщик может использовать и дополнительный залог в виде недвижимости.

Если по каким-либо причинам необходимо освободить дополнительный залог от ипотеки, то банк проверяет, позволяет ли сумма невыплаченного кредита и рыночная стоимость недвижимости, остающейся в качестве залога, освободить дополнительный залог.

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