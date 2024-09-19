Недвижимость
19.09.2024, 14:12

Шестимесячный Euribor упал до 3,239%

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 18 сентября опустилась до 3,239%, пишет rus.err.ee.

В предыдущий раз на таком же уровне раз Euribor был 27 марта 2023 года.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.

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