„Камень“, которым румынская пенсионерка десятилетиями подпирала дверь дома, оказался янтарем стоимостью в миллионы

Этот особенный полудрагоценный камень был найден на юго-востоке Румынии. Нашедшая его пожилая женщина сочла красно-черный камень весом 3,5 килограмма достаточно удобным, чтобы взять его домой и использовать в качестве дверной подпорки.

Недавно выяснилось, что у пожилой женщины был самый большой кусок руманита янтарного типа, когда-либо найденный в мире. Его стоимость оценивается примерно в миллион евро.

В Румынии янтарь добывают с 1920-х годов на песчаниковых берегах реки Бузау возле деревни Колти. Руманит отличается от янтаря, добываемого в Балтийском море, своим темным цветом, который варьируется от красного до черного.

После смерти хозяйки дома в 1991 году ее наследники заподозрили, что подпорка представляет собой нечто более ценное, чем обычный камень, и после проверки продали его государству, которое передало его ученым для дальнейшего изучения. Эксперты Краковского исторического музея определили, что возраст янтаря составляет от 38 до 70 миллионов лет.

Интересно, что этот огромный и ценный кусок янтаря выглядит настолько невзрачно, что даже воры, которые наведывались в дом к женщине и украли несколько небольших золотых украшений, не обратили на него внимания, говорят владельцы.

„Эта находка имеет огромную научную и музейную ценность“, — цитирует газета El Pais слова Даниэля Костачи, директора регионального музея Бузау. Теперь названный национальным достоянием Румынии огромный янтарь вернулся на „родину“ в Бузау.