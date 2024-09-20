Производитель деревянных домов нацелился на Украину: мы уже продали туда восемь домов

Последние годы в секторе строительства деревянных домов были полны вызовов и неопределенности. Как производители модульных домов, так и бревенчатых домов столкнулись с сокращением заказов, кредитными проблемами и растущими расходами. Сектор испытывает трудности, но не находится в безнадежном положении, отметил Антон: „Ситуация немного зависит от того, в каком сегменте работает компания. Строительство крупных многоквартирных домов очень сложное, так как инвестиции низкие, но строительство частных домов более стабильное. Наша ситуация не была критической, хотя и большого роста не наблюдается“.

Несмотря на трудности, глава Finnlog видит в будущем новые возможности. Одной из крупных целей компании является рынок Украины, где есть потенциальный спрос на деревянные дома. Антон с самого начала войны активно поддерживал украинцев и видит в этом рынке большой потенциал. „На сегодня у нас есть один первичный проект, по которому мы продали восемь домов, и первые дома должны быть отправлены в Украину уже в этом году. Я верю в этот проект в долгосрочной перспективе“, – подтвердил он.