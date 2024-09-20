Эксперт по недвижимости: снижение цен вызвало оживление на рынке
Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в августе повысился на 4%, и остановился на ценовом уровне в размере 2 191 евро за кв. м.
По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в июле составлял 2 269 евро за кв. м.
Если в июле в индексированных городах были совершены 1 172 сделки с квартирной собственностью, то в августе их количество достигло 1 289.
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что необходимость снижения цен достигла покупателей. „Установившиеся в промежутке бешеные цены не отражали реальные возможности рынка, вследствие чего застопорилось и его развитие. При этом, стоит обратить внимание и на статистические показатели повышения цен. В более сложные времена благодаря низкой цене приобретаются квартиры площадью ниже средней, но находящиеся в лучшем состоянии. Делается это с тем, чтобы жилье не требовало дополнительных инвестиций, а всю стоимость недвижимости можно было бы, так сказать, „упрятать“ в сумму кредита“, – пояснил Сооман. „Однако именно это и может повлечь за собой повышение стоимости квадратного метра – в действительности мы все же имеем плавное соскальзывание рынка вниз, и без снижения цен сделки попросту не состоятся“, – сказал он.
„На вторичном рынке Таллинна, то есть на рынке уже использовавшегося жилья темпы заключения сделок (612 сделок) продолжали оставаться более высокими, чем за последние полтора года“, – добавил он.
В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 13 процентов ниже.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.