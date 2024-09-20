Эксперт по недвижимости: снижение цен вызвало оживление на рынке

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что необходимость снижения цен достигла покупателей. „Установившиеся в промежутке бешеные цены не отражали реальные возможности рынка, вследствие чего застопорилось и его развитие. При этом, стоит обратить внимание и на статистические показатели повышения цен. В более сложные времена благодаря низкой цене приобретаются квартиры площадью ниже средней, но находящиеся в лучшем состоянии. Делается это с тем, чтобы жилье не требовало дополнительных инвестиций, а всю стоимость недвижимости можно было бы, так сказать, „упрятать“ в сумму кредита“, – пояснил Сооман. „Однако именно это и может повлечь за собой повышение стоимости квадратного метра – в действительности мы все же имеем плавное соскальзывание рынка вниз, и без снижения цен сделки попросту не состоятся“, – сказал он.