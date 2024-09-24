Недорого: город выставил на продажу памятник архитектуры с интересной историей

В Пярну можно встретить не так много зданий с табличкой „Ehitismälestis“ (памятник архитектуры — прим. ред.). Одним из таких немногих является дом по адресу Николай, 8, построенный в 1738-1740 гг. Здание было возведено на фундаменте средневекового каменного дома и после завершения строительства передано в пользование коменданту города Вильгельму Фридриху Фогту.

Дом коменданта, или гражданина, — единственное сохранившееся здание в центре Пярну с крутой скатной крышей и решетчатым фронтоном, признанное национальным памятником культуры. Во время строительства здания в Пярну действовал запрет на возведение каменных домов, поскольку строительный материал нужен был в Петербурге. Вертикальная отделка здания была осуществлена спустя полвека после завершения строительства.

После Фогта в доме жили представители еще нескольких профессий: солдаты гарнизона, мастера-сапожники, мясники, торговцы. Перед Второй мировой войной здание принадлежало пастору, а также профессору Тартуского университета.

После войны здание на долгие годы стало пярнуским центром Эстонского общества слепых, где производили щетки, рабочую одежду и другие товары, которые могут изготавливать слабовидящие. Позже в уже сильно изношенном здании размещали оборудование молодых техников, а помещения использовались как складские.

В 1987-1988 годах здание было отреставрировано, и туда переехал отдел культуры города Пярну. В подвале во время переходного периода располагался один из 100 баров Пярну. После закрытия бара в 1998 году туда переехал Олаф Эсна и на протяжении следующей четверти века держал там свой антикварный магазин.

Отдел культуры съехал из здания в 2000-е годы, после чего здесь действовали концертное бюро, фестивальный центр и дирекция городского оркестра.

В 2003 году в здании было решено разместить материалы из истории местного самоуправления. Дом открыли для посетителей 2 июня 2004 года. По предложениям горожан его было решено назвать Пярнуским Домом гражданина.