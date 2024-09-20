Euribor продолжает снижаться

После того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк понизил процентные ставки, Euribor немного подрос, однако уже на этой неделе он демонстрировал исключительно снижение.

Отчасти такое поведение европейской межбанковская ставки объясняется более агрессивным снижением ставки в США, где в среду ФРС впервые более чем за четыре года начала снижение ставки сразу с 50 базисных пунктов.

По состоянию на пятницу шестимесячный Euribor, к которому привязано большинство жилищных и других кредитов, снизился до 3,223%. Последний раз в этом диапазоне Euribor находился в марте 2023 года.