Недвижимость
20.09.2024, 17:29

Euribor продолжает снижаться

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка Euribor на этой неделе демонстрировала исключительно падение, достигнув теперь уровня, который последний раз наблюдался в марте 2023 года, пишет dv.ee.

После того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк понизил процентные ставки, Euribor немного подрос, однако уже на этой неделе он демонстрировал исключительно снижение.

Отчасти такое поведение европейской межбанковская ставки объясняется более агрессивным снижением ставки в США, где в среду ФРС впервые более чем за четыре года начала снижение ставки сразу с 50 базисных пунктов.

По состоянию на пятницу шестимесячный Euribor, к которому привязано большинство жилищных и других кредитов, снизился до 3,223%. Последний раз в этом диапазоне Euribor находился в марте 2023 года.

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