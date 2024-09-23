Недвижимость
23.09.2024, 09:36

Шестимесячный Euribor опустился ниже 3,2%

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до 3,184%, пишет rus.err.ee.

Это самый низкий уровень с марта прошлого года. При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.

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