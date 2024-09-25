Вернутся ли инвесторы в недвижимость? Застройщик гарантирует доходность 8% в год

„Правильно позиционированная недвижимость и сегодня еще может предложить инвесторам привлекательную доходность, и в случае с проектом на Толли, 7, доходность в 8% вполне реальная, если учесть особенности рынка Курессааре и уникальность проекта“, — пояснил Март Таммоя, директор по развитию T7 Arendus. Он убежден, что, по мере снижения процентных ставок, инвесторы вскоре снова начнут вкладывать деньги в недвижимость.

По словам Таммоя, чей опыт работы с арендной недвижимостью насчитывает уже более 10 лет, то, что здание расположено в самом центре Курессааре, а также его энергетический класс А и соответствие всем современным требованиям, означает, что оно идеально подходит для краткосрочной аренды отдыхающим в курортном городе. „В случае краткосрочной аренды, доходность выше, но более консервативный или пассивный инвестор всегда может принять альтернативное решение, поскольку объект также хорошо подходит долгосрочному арендатору для круглогодичного проживания“, –сказал Таммоя, отметив, что поблизости расположены детские сады и школы, что делает многоквартирный дом на Толли, 7 привлекательным и для местных семей. „Таким образом, в случае с этим домом, имеется значительный потенциал в обоих сегментах получения денежных потоков“, – уверен эксперт.

По словам Марта Таммоя, на самом деле, предлагать такую гарантию просто, поскольку в случае с этим конкретным объектом реальная доходность должна быть еще выше. „Если какое-то время многим казалось, что существует множество других привлекательных вариантов получения такой доходности, то теперь рынок медленно возвращается к тому, что недвижимость все же остается одним из самых безопасных инструментов для инвесторов“, — поделился своими прогнозами Таммоя.

Уникальный в контексте Курессааре новый жилой дом энергетического класса А будет иметь три этажа и лифт, а в 18 просторных квартирах будут большие балконы и террасы. Строительство на Толли, 7 начнется зимой 2024 года.