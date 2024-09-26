ЭКСПЕРТ | Замена старых мансардных окон позволит сэкономить до 40% энергии

Согласно данным Европейского института строительных характеристик зданий (Building Performance Institute Europe), недостаток дневного света испытывают 30 миллионов европейцев, причем каждый четвертый из них живет в здании, где качество воздуха в помещении не соответствует установленным государством стандартам. Это указывает на острую необходимость инноваций и обновлений, увеличивающих энергоэффективность, улучшающих микроклимат в помещении и повышающих эстетическую ценность жилья.

Один из эффективных способов значительно повысить качество жизни в расположенных под крышей квартирах, сохранив при этом уют – обновление мансардных окон. Согласно исследованиям VELUX, за счет одной лишь замены мансардных окон и снижения температуры внутри помещения на 2 градуса можно сократить потребность в отоплении почти на 40%, не жертвуя при этом комфортом.

Замена мансардных окон – быстрая работа, которую можно выполнить в любое время года, и единственным условием тут является сухая погода. „Удаление старых мансардных окон и установка новых обычно занимает от нескольких часов до одного дня, и благодаря этому процесс замены окон лишь минимально нарушает повседневный ритм жизни дома, – отметил руководитель по продажам VELUX в Эстонии Тоомас Аависто. – Решение заменить старые мансардные окна на современные не только улучшает качество жизни нынешних жильцов, но и обеспечивает долгосрочные преимущества будущим поколениям“.

Мансардные окна VELUX изготовлены из 100% сертифицированной древесины PEFC/FSC и современных изоляционных материалов, что круглогодично обеспечивает равномерную внутреннюю температуру. Летом они уменьшают чрезмерный жар и минимизируют потери тепла зимой, что ведет к снижению потребления энергии и, соответственно, к значительной экономии, что также приносит пользу окружающей среде.

В процессе производства мансардных окон VELUX используется на 100% возобновляемая электроэнергия, что подтверждено документально.