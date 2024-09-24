Эксперт о ценах на жилье: покупать квартиру с целью сдачи в аренду пока не стоит

По данным Департамента статистики, индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 6,7%, а по сравнению с первым кварталом цены выросли на 2,8%.

„Этот рост – явный признак того, что что-то меняется. Продажи новых квартир постепенно начинают расти, по крайней мере, в Таллинне“, – отметил Рауль Эаметс.

По его словам, явным сигналом для рынка недвижимости стало снижение процентных ставок Европейским центральным банком. Ожидается, что если в конце года будет еще одно снижение, то шестимесячная межбанковская ставка Euribor может достигнуть 3%. Год назад она была на целый процентный пункт выше (4%).

„Верно и то, что пока не стоит покупать квартиру с целью инвестирования. Я имею в виду популярную несколько лет назад инвестиционную практику покупки квартиры с целью сдачи в аренду. Если сложить стоимость кредита и потенциальный доход от аренды, то для безубыточности инвестиции доля самофинансирования должна быть очень высока (35-40% для новостроек). Такой бизнес нерационален“, – отметил экономист.

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