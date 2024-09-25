Духовка может потреблять меньше электричества: вот как ее нужно использовать

Но есть несколько способов минимизировать расход электричества и сделать приготовление пищи более экономичным.

Как экономить электричество при использовании духовки

Прежде всего, не разогревайте духовку перед тем как поставить в нее продукты для запекания. Большинство рецептов содержат рекомендацию предварительно разогреть духовку. Но современные устройства очень быстро достигают нужной температуры.

Как пишет Merkur , для многих продуктов отдельный нагрев не требуется. К ним относятся, среди прочего, хлеб, пирожные, пицца, запеканки, жаркое и тушеные блюда. Но следует быть осторожным с печеньем и бисквитами. В этом случае лучше точно следовать инструкции рецепта, чтобы добиться желаемого результата.

Для запекания экономнее использовать режим конвекции. Он предполагает, что тепло будет равномерно распределяться по всей духовке. В то время как нагревательные змеевики в верхней и нижней частях духовки работают отдельно, обеспечивая верхний и нижний нагрев, вентилятор распределяет теплый воздух по всему пространству.

Особенность режима позволяет устанавливать температуру на 20–30 градусов ниже. Также режим конвекции дает возможность готовить несколько блюд одновременно, что сократит общее время работы устройства.

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