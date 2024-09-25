„В десять раз дороже“. В ожидании Тимберлейка арендодатели бросились повышать цены
Владельцы арендных квартир и гостиниц взвинчивают цены в преддверии концертов мировых звезд Джастина Тимберлейка и Imagine Dragons в Эстонии. В среднем стоимость аренды квартир неподалеку от Певческого поля выросла в 3-5 раз, хотя отдельные квартиры стали дороже в 10 раз, пишет dv.ee.
„Все владельцы отелей этого долго ждали“, – прокомментировала предстоящие июньские концерны Кристель Мяэнурм, директор отеля Oru Hub Hotel, расположенного возле таллиннского Певческого поля.
Те, кто сдает жилье через Airbnb и успели сдать квартиру по низкой цене на даты больших концертов, делятся в группе об Airbnb инструкциями о том, как отменить сделку, чтобы отменить заказ и снова выставить квартиру по более высокой цене.
Большинство предложений на Booking.com в районе Певческого поля на дату концерта Тимберлейка уже забронировано. Остались несколько гостиничных номеров и апартаментов по цене от 70 до 800 евро.