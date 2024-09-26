Испания, Таиланд или Дубай? Эксперты недвижимости хвалят и критикуют

Обеспеченные граждане других стран уже давно присутствуют на рынках недвижимости Испании, Таиланда и Дубая. Теперь же, благодаря тридцати годам развития капитализма, и эстонцы разбогатели настолько, чтобы владеть недвижимостью не только на родине, но и за границей. Почему все-таки стоит покупать квартиру или виллу за границей? Опытные инвесторы и предприниматели Прийт Виллемсон, Герди Арст и Сандерс Скорик на недавнем семинаре по недвижимости, который прошел в Ярвекюла в усадьбе Пихлака, поделились своим взглядом и рассказали о том, какие доводы приводили им соотечественники.

Желание уехать в теплые края чаще всего продиктовано стремлением скрыться от холода, особенно сейчас, когда возможности удаленной работы доступны везде – достаточно просто открыть ноутбук и подключиться к интернету. Основной причиной для Прийта Виллемсона, который развивает виллы на острове Ко Пханган в Таиланде, стала разница в сезонах. „У меня в Эстонии есть маленький остров, который называется Вийрелайд. Меня начало раздражать, что наш летний сезон такой короткий. Я стал искать, куда можно поехать зимой, и Таиланд привлек меня, потому что у нас сезоны противоположные“, – объяснил Виллемсон. В старости многие мечтают жить где-то на теплом берегу, но когда время приходит, может быть уже поздно. „Моя мысль заключалась в том, чтобы начать жить той жизнью, о которой я мечтаю, прямо сейчас. Так я и разделяю свое время между Эстонией и Таиландом“, - добавил Виллемсон.