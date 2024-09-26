Испания, Таиланд или Дубай? Эксперты недвижимости хвалят и критикуют
Высокое качество недвижимости, к которому мы привыкли в Эстонии, далеко не всегда встречается в Дубае, Таиланде или Испании. Однако, несмотря на недостатки, зарубежная квартира или вилла может предложить такой насыщенный образ жизни, при котором кажется, что за один день вы проживаете полтора, пишет dv.ee.
Обеспеченные граждане других стран уже давно присутствуют на рынках недвижимости Испании, Таиланда и Дубая. Теперь же, благодаря тридцати годам развития капитализма, и эстонцы разбогатели настолько, чтобы владеть недвижимостью не только на родине, но и за границей. Почему все-таки стоит покупать квартиру или виллу за границей? Опытные инвесторы и предприниматели Прийт Виллемсон, Герди Арст и Сандерс Скорик на недавнем семинаре по недвижимости, который прошел в Ярвекюла в усадьбе Пихлака, поделились своим взглядом и рассказали о том, какие доводы приводили им соотечественники.
Желание уехать в теплые края чаще всего продиктовано стремлением скрыться от холода, особенно сейчас, когда возможности удаленной работы доступны везде – достаточно просто открыть ноутбук и подключиться к интернету. Основной причиной для Прийта Виллемсона, который развивает виллы на острове Ко Пханган в Таиланде, стала разница в сезонах. „У меня в Эстонии есть маленький остров, который называется Вийрелайд. Меня начало раздражать, что наш летний сезон такой короткий. Я стал искать, куда можно поехать зимой, и Таиланд привлек меня, потому что у нас сезоны противоположные“, – объяснил Виллемсон. В старости многие мечтают жить где-то на теплом берегу, но когда время приходит, может быть уже поздно. „Моя мысль заключалась в том, чтобы начать жить той жизнью, о которой я мечтаю, прямо сейчас. Так я и разделяю свое время между Эстонией и Таиландом“, - добавил Виллемсон.