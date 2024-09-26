Дорогое электричество: жители Эстонии гораздо тщательнее выбирают время для стирки, чем их соседи

„При выборе бытовой техники все более важным фактором становится именно энергоэффективность. Исследование также показало, что, когда людей спрашивают, по каким критериям они будут выбирать новую стиральную машину, энергоэффективность устройства оказывается одним из самых важных моментов. Помимо этого, важны размер машины, ее вместимость и, конечно же, цена“, - пояснил тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

По словам Пеннaра, вполне логично, что помимо выбора энергоэффективного устройства люди также обращают внимание на стоимость электричества, поскольку это позволяет дополнительно экономить. Сегодня многие производители настолько усовершенствовали свои стиральные машины, что они могут самостоятельно выбирать оптимальное с финансовой точки зрения время для стирки.

„Сегодня на рынке постепенно появляются стиральные машины, которые могут автоматически отслеживать цену электроэнергии и выбирать для стирки наиболее выгодное время. Кроме того, экономить энергию помогают и другие смарт-решения. Например, устройства могут самостоятельно определять количество моющего средства или воды, чтобы процесс стирки был максимально экономным“, - добавил Пеннар.

По словам Пеннaра, сейчас производители активно работают над созданием особенно энергоэффективной бытовой техники. Это заметно по тому, что новые выходящие на рынок устройства часто уже соответствуют классу энергоэффективности A по стандартам Европейского союза и даже более экономичны, чем требуют эти нормы.

Например, компания Samsung недавно выпустила новую стиральную машину с сушкой Bespoke AI Laundry Combo, которая на 55% более экономична, чем минимальные требования класса A энергоэффективности. Для достижения такого результата машина использует технологию Bubble Shot, которая более эффективно смачивает ткань и помогает лучше ее очищать.

Исследование было проведено фирмой Starcom в мае 2024 года, в нем приняли участие 1007 взрослых жителей Эстонии.