Инвестирование в гараж: хорошая доходность или головная боль
На рынке жилой недвижимости самыми доходными, как правило, являются небольшие объекты. Например, мини-квартиры в свое время могли приносить двузначную доходность. Гараж, в свою очередь, также компактный объект недвижимости, что позволяет инвесторам не только выходить на этот рынок с небольшой суммой, но и в некоторых случаях ожидать приличную доходность. Но есть тут и масса нюансов, пишет dv.ee.
Первое, что обнаруживаешь, когда заходишь на сайты недвижимости – большой выбор разных типов гаражей. Контейнеры, разборные гаражи, парковочные места, отдельные гаражи или же гаражи внутри гаражного дома.
Далее выясняется набор других важных деталей. Например, есть ли доступ к воде, подключено ли электричество, с ямой ли гараж, и есть ли отопление. „Если это подземный и сырой гараж, то там автомобиль долго хранить не захочешь“, – говорит маклер Restart Kinnisvara Мария Ганжа, отмечая, что все эти детали влияют в итоге на цену гаража и его аренды.
Однако, в первую очередь, покупатель должен выяснить, в какой форме собственности находится гараж.