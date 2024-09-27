Инвестирование в гараж: хорошая доходность или головная боль

Далее выясняется набор других важных деталей. Например, есть ли доступ к воде, подключено ли электричество, с ямой ли гараж, и есть ли отопление. „Если это подземный и сырой гараж, то там автомобиль долго хранить не захочешь“, – говорит маклер Restart Kinnisvara Мария Ганжа, отмечая, что все эти детали влияют в итоге на цену гаража и его аренды.