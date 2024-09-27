27.09.2024, 13:40
Euribor продолжает снижаться
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 25 сентября опустилась до 3,155%, пишет rus.err.ee.
Это самый низкий уровень с 21 марта прошлого года. При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.