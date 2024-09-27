27.09.2024, 18:40
ВИДЕО | В Великобритании на продажу выставлен бункер на случай ядерной войны(5)
ФОТО: Ian Paterson / cc
Нет ни одного окна, но есть возможность оказаться вдали от всего и всех - что вы думаете о том, чтобы приобрести свой собственный бункер на случай ядерной войны? В Великобритании такой возможностью могут воспользоваться не только любители истории, но и люди, желающие реализовать свои самые сумасшедшие идеи, пишет Delfi Dom&Sad.
После Второй мировой войны несколько стран столкнулись с угрозой ядерной войны, и Великобритания не стала исключением, сообщает Uncrate. В 1950-х годах Королевский корпус наблюдателей построил ряд подземных бункеров для размещения наблюдателей. В случае ядерной войны наблюдатели могли выжить в бункере в течение двух недель и измерить уровень загрязнения, а затем передать новости общественности.
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