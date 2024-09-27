ВИДЕО | В Великобритании на продажу выставлен бункер на случай ядерной войны

После Второй мировой войны несколько стран столкнулись с угрозой ядерной войны, и Великобритания не стала исключением, сообщает Uncrate. В 1950-х годах Королевский корпус наблюдателей построил ряд подземных бункеров для размещения наблюдателей. В случае ядерной войны наблюдатели могли выжить в бункере в течение двух недель и измерить уровень загрязнения, а затем передать новости общественности.

По данным BBC, в послевоенный период было построено около 1 500 таких бункеров. На заглавной фотографии изображен один из таких бункеров в районе Раскингтона. Большинство бункеров было разобрано или продано в 1993 году. Многие из них были куплены телекоммуникационными компаниями для строительства на них вышек сотовой связи. Однако некоторые бункеры до сих пор сохранились в своем первоначальном виде и их можно купить.