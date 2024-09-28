Адаптация жилья: как пенсионерам и инвалидам получить деньги на ремонт?

Ирине Марковне – 79 лет. Она активная женщина со множеством интересов – коллекционирует афоризмы известных людей, вышивает, выращивает на балконе помидоры. Раньше еще занималась в хоровом кружке для пенсионеров. Но так сложилось, что теперь кружок ее интересов ограничен стенами квартиры.

„С годами пришли болезни, а затем – и тучность, стали болеть ноги, суставы, пришлось перенести две операции, – говорит Ирина Марковна. – Ходить становилось все труднее, пришлось бросить хор, из дома выходить только по необходимости, а теперь вот и по дому ходить тяжело стало. А ходить надо, ведь если совсем сляжешь – понятное дело…“

По совету семейного врача дети купили пенсионерке рулатор – тележку на колесах с сиденьем и ручками для опоры. Он очень помогает Ирине Марковне, с ним она может даже выйти на улицу – ведь есть возможность присесть отдохнуть в любой момент.

Но в квартире – высокие пороги, в которые упираются колеса, а самый высокий порог – у двери на балкон. Таскать рулатор через него – очень утомительно.

„Года два-три назад моей знакомой сделали ремонт, как она сказала, за деньги из фондов Евросоюза. Расширили дверные проемы, сделали ровный пол, вместо ванны сделали отсек для душа с трапом, куда уходит вода прямо с пола. Но, когда я позвонила в соцотдел и спросила, можно ли и мне сделать такой ремонт, там сказали, что проект по улучшению жилья на средства ЕС уже завершен. А что же теперь делать? Люди ведь ни стареть, ни болеть не перестали“, – недоумевает женщина.

ЕС больше не помогает

В Министерстве социальных дел сообщили, что эта программа, действительно, завершена.