Адаптация жилья: как пенсионерам и инвалидам получить деньги на ремонт?(3)
Помощи из фондов ЕС больше нет, но местные самоуправления продолжают выделять пособия своим жителям. Каким условиям нужно соответствовать, чтобы получить бесплатный ремонт, какие преобразования можно выполнить и на какую сумму рассчитывать, разбиралась „МК-Эстония“.
Ирине Марковне – 79 лет. Она активная женщина со множеством интересов – коллекционирует афоризмы известных людей, вышивает, выращивает на балконе помидоры. Раньше еще занималась в хоровом кружке для пенсионеров. Но так сложилось, что теперь кружок ее интересов ограничен стенами квартиры.
„С годами пришли болезни, а затем – и тучность, стали болеть ноги, суставы, пришлось перенести две операции, – говорит Ирина Марковна. – Ходить становилось все труднее, пришлось бросить хор, из дома выходить только по необходимости, а теперь вот и по дому ходить тяжело стало. А ходить надо, ведь если совсем сляжешь – понятное дело…“
По совету семейного врача дети купили пенсионерке рулатор – тележку на колесах с сиденьем и ручками для опоры. Он очень помогает Ирине Марковне, с ним она может даже выйти на улицу – ведь есть возможность присесть отдохнуть в любой момент.
Но в квартире – высокие пороги, в которые упираются колеса, а самый высокий порог – у двери на балкон. Таскать рулатор через него – очень утомительно.
„Года два-три назад моей знакомой сделали ремонт, как она сказала, за деньги из фондов Евросоюза. Расширили дверные проемы, сделали ровный пол, вместо ванны сделали отсек для душа с трапом, куда уходит вода прямо с пола. Но, когда я позвонила в соцотдел и спросила, можно ли и мне сделать такой ремонт, там сказали, что проект по улучшению жилья на средства ЕС уже завершен. А что же теперь делать? Люди ведь ни стареть, ни болеть не перестали“, – недоумевает женщина.
ЕС больше не помогает
В Министерстве социальных дел сообщили, что эта программа, действительно, завершена.
„Для адаптации жизненного пространства меры поддержки ЕС сегодня нет. Эта деятельность завершилась с окончательным сроком использования средств предыдущего периода финансирования ЕС в 2023 году, – комментирует Тармо Курвес, руководитель отдела политики социальных услуг и субсидий Министерства социальных дел. – Человек, желающий адаптировать жилое помещение, должен обратиться в соцотдел по месту жительства. Как правило, там руководствуются положениями, установленными городским советом“.
Как поясняет специалист, местное самоуправление оказывает помощь в адаптации жилого помещения тем, у кого из-за инвалидности возникают трудности с передвижением в жилом помещении, самообслуживанием или общением.
В первую очередь местное самоуправление должно предоставить такую помощь и поддержку, которые позволят человеку жить дома или получить услугу, обеспечивающую условия, близкие к домашним. Чтобы человек мог жить как можно дольше в своем доме, местное самоуправление сначала помогает с адаптацией жилья.
Адаптация жилья в разных городах
Таллинн
Право на компенсацию затрат на адаптацию жилья есть у людей с инвалидностью, местом жительства которых, согласно Регистру народонаселения, является город Таллинн и используемое которыми жилое помещение находится на административной территории Таллинна. В отношении человека должно быть проведено комплексное оценивание потребностей в помощи (проводится социальным работником районной управы).
Компенсацию можно запросить для адаптации туалета и ванной комнаты, расширения дверных проемов в комнатах или квартире, установки автоматических дверных механизмов, пандусов и поручней на прилегающей территории, платформенного подъемника на лестницах, расширения доступа на балкон. Пандусы и подъемники можно установить также в многоквартирных домах при согласии квартирного товарищества.
Таллинн возмещает до 3200 евро. Если необходимые работы требуют больших затрат, оставшуюся сумму клиент должен уплатить сам.
Если стоимость адаптации жилья менее 3200 евро, Таллинн возместит расходы полностью. Для получения компенсации необходимо подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Начальник отдела социального обеспечения и здоровья Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Берит Рохтъярв говорит, что каждый год город получает в среднем 120 заявок на адаптацию жилья, из которых 90% получают положительный ответ.
„Статистика последних лет показывает, что в Таллинне ежегодно адаптируют в среднем 95–100 объектов. Чаще всего проводят работы по переделке ванной комнаты, где ванну заменяют на душ, чтобы облегчить ежедневные гигиенические процедуры, – перечисляет Берит Рохтъярв. – Также устраняют пороги, что позволяет человеку передвигаться по дому по ровной поверхности (включая использование вспомогательных средств для передвижения) без препятствий. Кроме того, устанавливают поручни и/или пандусы на лестницах, чтобы человек мог безопасно покинуть дом“.
Дополнительная информация ТУТ.
Маарду
В городе Маарду жителям с особыми потребностями с 2018 года предоставляют возможности по адаптации их жилья в рамках программы Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.
Хотя финансирование закончилось и проект официально завершён в 2023 году, город Маарду продолжает поддерживать людей с особыми потребностями, помогая им адаптировать свою квартиру или дом в соответствии с их нуждами.
„Чтобы получить помощь, человек с официально подтвержденным наличием недугов должен обратиться в отдел социальной помощи города Маарду в приемное время, – говорит Елена Кацуба, руководитель пресс-службы Маардуской горуправы. – Соцработник проконсультирует ходатая, поможет заполнить необходимые документы, и на основании индивидуальной оценки будут предложены соответствующие меры поддержки. Максимальная сумма поддержки в Маарду не установлена – каждый случай оценивают исходя из конкретных потребностей человека“.
Наиболее частые изменения в жилье маардусцев: переделка ванной и туалета, расширение дверных проемов, замена ванны на душ с дренажем в полу и установка подъёмников в подъездах многоквартирных домов.
Дополнительная информация ТУТ.
Нарва
„В настоящее время город Нарва обновляет условия и порядок оказания услуги адаптации жилого помещения для людей с ограниченными возможностями, в том числе условия финансирования. Проект постановления находится на обсуждении в Нарвском городском собрании“, – говорит Кристи Мюрк, директор Социального департамента города Нарва.
В рамках пособия на адаптацию жилого помещения поддерживали ранее и планируют также поддерживать в дальнейшем на основании обновленного постановления работы для улучшения действий, связанных с мобильностью, в том числе – приспособления входа в жилое помещение, прохода между входной дверью здания и жилым помещением, входа в здание и его территории или ограждения. Это делают для улучшения условий проведения гигиенических процедур и для улучшения места приготовления пищи (кухни).
„Все социальные пособия и услуги назначают на основании результатов оценки потребности в помощи, проведенной Департаментом социальной помощи города Нарвы. Помощь в передвижении по дому оказывается так же и в рамках услуг на дому“, – добавляет она.
Для получения социальных услуг и пособий необходимо обратиться в Департамент социальной помощи по адресу Мальми, 5-a, или связаться по телефону 356 9600, также можно написать на электронную почту Департамента sotsiaalabiamet@narva.ee.