Недвижимость
30.09.2024, 13:44

Шестимесячный Euribor опустился еще больше

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до уровня в 3,152%, пишет rus.err.ee.

Это самый низкий уровень за последние полтора года.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.

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