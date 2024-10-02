Нотариус: приобретая недвижимость в рассрочку, необходимо соблюдать важные принципы

По мнению нотариуса, наиболее безопасным соглашением о покупке в рассрочку является вариант, когда покупатель сразу становится собственником недвижимости, а оплату обеспечивает ипотека, то есть залог недвижимости: „Это дает продавцу больше уверенности и снижает риски, а покупателю не нужно беспокоиться о передаче права собственности. Если покупатель обещает оплатить недвижимость частями и не берет кредит в банке, следует понимать, что продавец не имеет таких же возможностей и навыков оценки платежеспособности покупателя, как, например, банк. Поэтому продавец должен учитывать, что, если покупатель не выплатит цену покупки, все связанные с взысканием долга расходы будут лежать именно на нем. При установлении ипотеки нужно учитывать, будет ли у продавца право потребовать возмещения этих расходов при продаже заложенного объекта недвижимости“.

Второй способ покупки недвижимости в рассрочку предполагает, что покупатель становится владельцем недвижимости только после полной оплаты ее стоимости. „Если соглашение заключается таким образом, что покупатель становится владельцем недвижимости после оплаты, в крепостную книгу можно внести предварительную отметку в пользу покупателя. Это гарантирует, что покупатель после оплаты имеет право требовать от продавца передачу права собственности на объект недвижимости, – отметила Пыттер. – Однако в таком случае риски для продавца выше, поскольку он не сможет продать объект другому лицу без согласия покупателя, даже если у покупателя возникнут проблемы с оплатой или начнутся споры о том, должен ли продавец вернуть покупателю часть оплаченной суммы, и какую именно“.

По словам Пыттер, недвижимость можно приобрести в рассрочку двумя способами. „Прежде всего, сделку можно оформить таким образом, что покупатель сразу становится собственником недвижимости, а для обеспечения оплаты объект обременяется ипотекой“, - пояснила она. Если покупатель не оплатит недвижимость согласованным образом, это дает продавцу право требовать ее принудительной продажи. „В таком случае покупателю не нужно запрашивать у продавца согласие на ремонт, и в то же время продавец не рискует тем, что его имущество окажется испорчено“, - добавила Эве Пыттер.

Что может произойти, если заключить договор купли-продажи без привлечения нотариуса?

При продаже недвижимости в рассрочку бывают случаи, когда стороны договариваются о порядке оплаты и решают обратиться к нотариусу только после того, как вся сумма будет выплачена продавцу. „Однако такое решение крайне рискованно для покупателя, поскольку договор купли-продажи, заключенный между покупателем и продавцом без участия нотариуса, не имеет юридической силы и не дает покупателю права требовать от продавца передачи права собственности на недвижимость, – подчеркнула Пыттер. – Покупатель сможет лишь доказать, что он выплатил деньги продавцу, но единственное, что можно сделать в случае недобросовестности продавца, это потребовать возврата денег. Собственником недвижимости остается продавец, так как именно его данные внесены в крепостную книгу“.

В определенных обстоятельствах покупка недвижимости в рассрочку может быть разумным выбором, но она требует тщательно продуманных соглашений. Пыттер рекомендует непременно проконсультироваться с нотариусом, чтобы заключить безопасную сделку, учитывающую интересы и возможности обеих сторон, и сообщить нотариусу обо всех достигнутых договоренностях. Нотариусы часто сталкиваются с ситуациями, когда продавец и покупатель заявляют, что они обо всем договорились и пришли лишь для оформления, не осознавая, что все согласованное должно быть зафиксировано в письменном виде, чтобы избежать споров в будущем, причем это соглашение должно быть заключено у нотариуса. „Только на основе предоставленной участниками информации нотариус может зафиксировать в договоре такие условия продажи недвижимости, как цену, то, как именно покупатель будет производить платежи, когда передаются ключи, каковы состояние продаваемого имущества и его недостатки, а также что произойдет, если продавец или покупатель нарушат соглашение“, - перечислила Пыттер.

„Соглашения, направленные на передачу права собственности на недвижимость, нельзя заключать просто за кухонным столом – они должны быть оформлены в нотариальной форме, и именно нотариус является беспристрастным юридическим советником сторон сделки“, - подчеркнула Пыттер.

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