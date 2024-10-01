Инвестирование в недвижимость: от любви до ненависти(1)
В Эстонии недвижимость многие годы была одним из излюбленных активов в портфеле инвесторов. На то было и остается немало объективных и не очень причин, которые привлекали большое число начинающих инвесторов на этот рынок. Но всегда возникает вопрос – насколько доходность актива оправдывает его риски, и главное – насколько начинающий инвестор в принципе понимает, с какими рисками он может иметь дело, пишет dv.ee.
В отличие от акций и других биржевых инструментов, которые представляют из себя набор абстрактных цифр в электронном портфеле, недвижимость является реальным объектом, потенциальную стоимость которого можно оценить визуально.
В отличие от реальных драгоценных металлов или камней, недвижимость является неотъемлемой и необходимой частью жизни, а значит, во-первых, востребована среди большего числа людей, а во-вторых, имеет большой рынок сбыта. То есть, объект недвижимости в случае его аренды может генерировать денежный поток, а также в случае необходимости может быть быстро реализован на рыночных условиях.
В отличие от многих других активов, недвижимость – простая и понятная инвестиция, которая может приносить доход своему владельцу без сложных бизнес-моделей и специфических знаний и навыков. Если, разумеется, речь идет о классической аренде, а не флиппинге, краткосрочной аренде и т.д.