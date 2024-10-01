Инвестирование в недвижимость: от любви до ненависти

В Эстонии недвижимость многие годы была одним из излюбленных активов в портфеле инвесторов. На то было и остается немало объективных и не очень причин, которые привлекали большое число начинающих инвесторов на этот рынок. Но всегда возникает вопрос – насколько доходность актива оправдывает его риски, и главное – насколько начинающий инвестор в принципе понимает, с какими рисками он может иметь дело, пишет dv.ee.