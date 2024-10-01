Что изменится на побережье озера Харку с развитием нового жилого квартала?

По словам Мустонен, в фокусе внимания проекта развития недвижимости Аркоярве – дружелюбный к окружающей среде и объединяющий местное сообщество образ жизни, предлагающий новые и многогранные возможности для жизни и работы, но при этом сохраняя и улучшая существующую природную среду. „Цель данного проекта — максимально сохранить природную красоту и высокие насаждения этой территории, в том числе знаковые ракиты побережья озера Харку. Приозерная зона также будет осовременена, чтобы сделать ее еще более привлекательной как для пешеходов, так и для любителей активного образа жизни“, — рассказывает Мустонен.

Одним из наиболее ожидаемых изменений, которые принесет развитие проекта Аркоярве – это модернизация и улучшение доступности прибрежной зоны озера Харку. Обновление включает в себя снос старых зданий, находящихся в настоящее время на территории, и строительство новых пешеходных дорожек и зон отдыха, которые сделают побережье еще более приятным местом для ежедневного времяпрепровождения. „Когда завершится возведение этого квартала, то между улицей Пикалийва и побережьем будет проложено дорожное сообщение, что обеспечит безопасный и удобный доступ для местных жителей“, - пояснила Мустонен и добавила, что особенно важно сохранение особенной атмосферы близости к природе этого региона, предлагая в то же время современные удобства – например, курзал (пляжное здание), где посетители могут насладиться кофе или легкими закусками. Она отметила, что точная функция курзала будет раскрыта в ходе дальнейшего проектирования, но видения города и застройщика до сих пор довольно близки – важно, чтобы новое здание принесло прибрежной зоне дополнительную ценность.