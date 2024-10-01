Что изменится на побережье озера Харку с развитием нового жилого квартала?
Окрестности озера Харку уже сегодня представляют собой одно из любимых мест жителей столицы для прогулок пешком, также эти места ценят сторонники здорового образа жизни и любители природы, а вскоре этот район получит новую жизнь в виде застройки Аркоярве, которая принесет дополнительную ценность как для местных жителей, так и для более широкого сообщества горожан. Руководитель Arco Vara Кристина Мустонен рассказывает о том, как изменится прибрежная зона озера Харку и какие преимущества в ближайшем будущем смогут получить жители и гости этого района.
По словам Мустонен, в фокусе внимания проекта развития недвижимости Аркоярве – дружелюбный к окружающей среде и объединяющий местное сообщество образ жизни, предлагающий новые и многогранные возможности для жизни и работы, но при этом сохраняя и улучшая существующую природную среду. „Цель данного проекта — максимально сохранить природную красоту и высокие насаждения этой территории, в том числе знаковые ракиты побережья озера Харку. Приозерная зона также будет осовременена, чтобы сделать ее еще более привлекательной как для пешеходов, так и для любителей активного образа жизни“, — рассказывает Мустонен.
Одним из наиболее ожидаемых изменений, которые принесет развитие проекта Аркоярве – это модернизация и улучшение доступности прибрежной зоны озера Харку. Обновление включает в себя снос старых зданий, находящихся в настоящее время на территории, и строительство новых пешеходных дорожек и зон отдыха, которые сделают побережье еще более приятным местом для ежедневного времяпрепровождения. „Когда завершится возведение этого квартала, то между улицей Пикалийва и побережьем будет проложено дорожное сообщение, что обеспечит безопасный и удобный доступ для местных жителей“, - пояснила Мустонен и добавила, что особенно важно сохранение особенной атмосферы близости к природе этого региона, предлагая в то же время современные удобства – например, курзал (пляжное здание), где посетители могут насладиться кофе или легкими закусками. Она отметила, что точная функция курзала будет раскрыта в ходе дальнейшего проектирования, но видения города и застройщика до сих пор довольно близки – важно, чтобы новое здание принесло прибрежной зоне дополнительную ценность.
По словам Мустонен, у девелопера налажено тесное сотрудничество со специалистами по городскому планированию для обеспечения естественной интеграции новой застройки в имеющийся регион. „Благодаря этому, речь идет не просто о проекте развития недвижимости, но о более масштабном плане по развитию территории вокруг озера Харку таким образом, чтобы это поддерживало жизнь как местных жителей, так и более широкое сообщество горожан“, - пояснила она.
Как отмечает заместитель председателя Департамента городского планирования Таллинна Оливер Альвер, сотрудничество с Arco Vara было плодотворным, поскольку при составлении технического задания на архитектурных конкурсах девелоперских проектов был учтен общественный интерес, и акцент был сделан на качественное городское пространство. Он отмечает, что победившее в конкурсе архитектурное решение по развитию недвижимости по адресу Палдиски мнт., 124b также предусматривало расширение находящегося возле побережья парка, который будет разбит между запланированными зданиями, соединяя тем самым общественный парк и зеленые зоны жилых домов в единый просторный озелененный регион. „Для городской части и жителей позитивно то, что общественная и активно посещаемые прибрежные зона и парк расширятся на северный берег озера. Это улучшит возможности передвижения и пребывания местных жителей на природе, а также улучшит доступность озера“, — добавил Альвер.
Вся территория спроектирована таким образом, что вокруг четырехэтажных жилых домов и коммерческих помещений будет много зелени, что создаст приятную и целостную жилую среду. „Запланированная в центре застройки открытая городская площадь станет центром общественной жизни, где встречаются пешеходы, посетители кафе и работники близлежащих предприятий. Коммерческие помещения на первых этажах обеспечивают доступ к местным услугам и магазинам прямо возле дома“, — отмечает Мустонен.
Как и прибрежная зона, дома в комплексе Аркоярве спроектированы с учетом требований комфорта и современного образа жизни, предлагая привлекательную жилую среду для людей на разных этапах жизни и для семей любого размера. „Например, выбор квартир варьируется от однокомнатных до пятикомнатных, и у будущего владельца жилья есть возможность выбирать между разными решениями планировки“, — приводит примеры Мустонен. По словам девелопера, клиент задействован в процессе развития недвижимости на раннем этапе, чтобы будущий житель имел право голоса в создании своего жилища.
Начало работ по первым этапам проекта запланировано на второй квартал следующего года, а в ходе строительных работ будет создана целостная жилая среда со всеми необходимыми услугами и удобствами в шаговой доступности. Это означает, что жителям не придется покидать свой район, чтобы получить все необходимое для будничной жизни – будь то магазины, услуги или возможности для проведения свободного времени.