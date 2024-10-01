Не все обои подходят для гостиной: приклеите эти – выбросите деньги на ветер

Каждая комната в доме имеет свое предназначение, и оно влияет на выбор идеальных обоев. На etsy.com рассказали о факторах, которые следует учитывать для гостиной и столовой.

Материал обоев

Большая часть жизни семейства проходит в гостиной. Выбор материала зависит от интенсивности использования помещения. Виниловые и флизелиновые обои – оптимальный выбор для зон с интенсивным движением. Они легко моются и устойчивы к повреждениям. Тонкие бумажные обои очень быстро сносятся и будут нуждаться в замене, так что поклеить такие — просто выбросить деньги на ветер.

Дизайн обоев

Здесь выбирайте в соответствии с собственными предпочтениями. Но именно в зале можно быть смелее. Акцентная стена с ярким узором или фотообоями придаст индивидуальности вашему интерьеру. Теплые цвета и приятные текстуры создадут атмосферу уюта.