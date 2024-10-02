В Ласнамяэ построят новые жилые и коммерческие здания

Планируемая территория расположена в квартале между Нарвским шоссе и улицей Вана-Куули и является важной частью создания целостного городского пространства. Планировка охватывает земельный участок площадью 5,53 гектара, расположенный по адресам Нарвское шоссе, 150, 150a и 150b, а также улица Алвари, 1, 1a, 3 и 5. На этих участках будет сформировано 14 земельных участков с различным назначением: для жилой и коммерческой застройки, общественных зданий, общественного пользования и транспортной инфраструктуры. Согласно плану, будет выдано разрешение на строительство до 16 зданий высотой от трех до восьми этажей.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, для устойчивого планирования Таллинна важно развивать город в существующей городской структуре. „Таллинн десятилетиями расширялся, но сейчас мы стремимся направлять развитие города внутри уже существующих структур. Помимо переосмысления бывших промышленных зон – в Пыхья-Таллинне, а также в Хааберсти – несколько участков, предназначенных для строительства, ожидают своей очереди и на „холмах“. Исходя из концепции 15-минутного города, их освоение становится оправданным. При этом необходимо учитывать не только качество строительства, но и другие ценности, такие как сохранение культурных объектов и природных благ“, – пояснила Липпус.

Зона планировки расположена в развивающемся районе. Решения детальной планировки дополняют существующее городское пространство и квартальную структуру Ласнамяэ. Более высокие семи-восьмиэтажные здания предусмотрены вдоль Нарвского шоссе. Предполагаемые функции зданий включают жилые дома, общественные здания, а также коммерческие, сервисные, ресторанные и офисные помещения.