В Ласнамяэ построят новые жилые и коммерческие здания(2)
Таллиннская городская управа приняла детальную планировку, которая позволит построить новые жилые дома и коммерческие здания напротив планируемой Таллиннской больницы на Нарвском шоссе, в районе Паэвялья на границе Ласнамяэ и центра города.
Планируемая территория расположена в квартале между Нарвским шоссе и улицей Вана-Куули и является важной частью создания целостного городского пространства. Планировка охватывает земельный участок площадью 5,53 гектара, расположенный по адресам Нарвское шоссе, 150, 150a и 150b, а также улица Алвари, 1, 1a, 3 и 5. На этих участках будет сформировано 14 земельных участков с различным назначением: для жилой и коммерческой застройки, общественных зданий, общественного пользования и транспортной инфраструктуры. Согласно плану, будет выдано разрешение на строительство до 16 зданий высотой от трех до восьми этажей.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, для устойчивого планирования Таллинна важно развивать город в существующей городской структуре. „Таллинн десятилетиями расширялся, но сейчас мы стремимся направлять развитие города внутри уже существующих структур. Помимо переосмысления бывших промышленных зон – в Пыхья-Таллинне, а также в Хааберсти – несколько участков, предназначенных для строительства, ожидают своей очереди и на „холмах“. Исходя из концепции 15-минутного города, их освоение становится оправданным. При этом необходимо учитывать не только качество строительства, но и другие ценности, такие как сохранение культурных объектов и природных благ“, – пояснила Липпус.
Зона планировки расположена в развивающемся районе. Решения детальной планировки дополняют существующее городское пространство и квартальную структуру Ласнамяэ. Более высокие семи-восьмиэтажные здания предусмотрены вдоль Нарвского шоссе. Предполагаемые функции зданий включают жилые дома, общественные здания, а также коммерческие, сервисные, ресторанные и офисные помещения.
При проектировании новой застройки были учтены современные потребности, и для разнообразия архитектуры и функциональности территории установлены конкретные требования. Также определены условия для высотной сегментации зданий и разнообразия фасадов, чтобы избежать монотонности. В общественном пространстве особое внимание уделено связности открытых зон и компактным зелёным участкам. Спроектированные велосипедные и пешеходные дорожки будут удобно соединены с уличной сетью для улучшения передвижения пешеходов и велосипедистов. Установка заборов будет запрещена, а вдоль улиц предусмотрено озеленение.
Зона планировки обладает хорошей доступностью общественного транспорта – автобусные остановки на Нарвском шоссе позволяют добраться до центра города за 10–15 минут, также есть связь с Ülemiste city, Мустамяэ и Ыйсмяэ. Вблизи расположены несколько школ, детских садов и культурных учреждений, а также торговый центр Smuuli Maxima.
Планировку составила компания K-Projekt AS. Таллиннский департамент городского планирования и управа района Ласнамяэ организуют общественную презентацию планировки. С детальной планировкой и материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок ТУТ.