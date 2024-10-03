03.10.2024, 08:08
Шестимесячный Euribor опустился еще больше
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 1 октября опустилась до 3,092%, пишет rus.err.ee.
Это самый низкий уровень с середины марта прошлого года. При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.