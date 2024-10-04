Обзор за месяц: рост активности на рынке квартир прекратился, средняя цена квадратного метра опустилась ниже 3000 евро

„В последние три месяца торговля на рынке вышла на новый уровень активности, который был почти на двадцать процентов выше весеннего. Однако, это оказалось плато, то есть, активность в заключении сделок перестала расти шаг за шагом, а замерла на месте“, – сказал Мартин Вахтер, по словам которого, весной в течение каждого рабочего дня заключалось примерно 35 сделок с недвижимостью, но начиная с июля этот показатель стабильно был больше сорока. В сентябре в Таллинне было заключено 905 сделок купли-продажи, а год назад в тот же период – 829.

Средняя цена за квадратный метр в сентябре составила 2927 евро за квадратный метр (в августе – 3078 евро), а средняя медианная цена квартир упала до 2762 евро за квадратный метр (2929 евро). „Сейчас мы находимся на новом стабильном уровне, когда двух-трех-процентное колебание цены или объема сделок в течение месяца не меняют общей картины“, – пояснил руководитель 1Partner, добавив, что подобные краткосрочные сдвиги возможны, и зависят прежде всего от того, какая доля в общем объеме сделок приходится на более дорогие квартиры в новостройках. „Когда завершается строительство какого-то нового дома, и на продажу одновременно поступает большее количество новых квартир, то это сопровождается небольшим рывком вверх, а в следующий период все возвращается обратно на свое место“, – пояснил Вахтер.

Общий объем сделок с недвижимостью в сентябре составил 181 миллион евро, самая дорогая проданная в Таллинне квартира стоила 679 000 евро, а самая дешевая – 7 100 евро. Кроме того, в Таллинне также были проданы 33 предназначенных под жилую застройку земельных участка с постройками, самый дорогой из которых стоил 1 800 000 евро. Земельных участков с целевым назначением „жилая земля“ было продано десять, самый дорогой из них стоил 392 000 евро.