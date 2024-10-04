Мыза Liberty, которую Ильвес хотел превратить в президентскую резиденцию, обрела хозяина на аукционе

Мыза, выставленная на продажу через аукцион со стартовой ценой 890 000 евро (без НСО), была продана за 2,62 млн евро (к цене добавится налог с оборота). Аукцион был активным и последнее предложение поступило за 2,5 часа до его окончания. Решение о признании победителем фирмы Notorious было вынесено накануне правлением предприятия по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS).