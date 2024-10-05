Euribor продолжает снижаться

Последний раз ниже этой отметки показатель Euribor сроком на полгода опускался 16 марта 2023 года - 2,985%.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.