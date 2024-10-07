Недвижимость
07.10.2024, 10:57

Лидер по росту цен: недвижимость в Эстонии подорожала в три раза за 14 лет

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Skreidzeleu | Shutterstock

Цены на продажу и аренду жилой недвижимости в Эстонии с 2010 года выросли более чем в три раза. Согласно данным Eurostat, это ставит нас на первое место в рейтинге роста цен среди стран Европы, пишет dv.ee.

Если сравнивать статистику Eurostat за 2010 год и второй квартал этого года, цены на жилую недвижимость в Эстонии выросли на 232%, а цены на аренду поднялись на 203%.

Помимо Эстонии, за эти годы недвижимость подорожала еще в 23 странах Европейского союза, однако многие страны значительно отстают от нас. В среднем по ЕС цены на покупку жилья выросли на 52%, а арендные цены — лишь на четверть.

Ближе всего к Эстонии по росту цен находится Венгрия, где за 14 лет недвижимость подорожала на 218%.

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