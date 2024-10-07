Merko начала строительство 28-этажной высотки на бывшем участке Эстонской художественной академии

5 сентября компания AS Merko Ehitus Eesti, входящая в концерн Merko, заключила с Estconde Invest OÜ договор на строительство офисного здания на Тартуском шоссе в Таллинне. Площадь здания составит 21 000 квадратных метров, а называться оно будет City Plaza 2.

Стоимость контракта без НСО составляет 64,3 миллиона евро. В здании будет 28 этажей, и в нем разместится новая штаб-квартира LHV Group в Таллинне.

LHV Group подписала договор аренды с девелопером здания Estconde Invest еще в июле, а переезд состоится весной 2028 года.