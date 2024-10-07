Недвижимость
07.10.2024, 14:37

Merko начала строительство 28-этажной высотки на бывшем участке Эстонской художественной академии

 
Эскиз высотного здания City Plaza 2.
Эскиз высотного здания City Plaza 2.
ФОТО: OurPower OÜ

Девелопер Estconde Invest начал строительство офисного здания класса А в центре Таллинна – на бывшем участке Эстонской художественной академии. Архитектурное решение разработало бюро Alver Arhitektid, а подрядчиком строительства выступает компания Merko, пишет dv.ee.

5 сентября компания AS Merko Ehitus Eesti, входящая в концерн Merko, заключила с Estconde Invest OÜ договор на строительство офисного здания на Тартуском шоссе в Таллинне. Площадь здания составит 21 000 квадратных метров, а называться оно будет City Plaza 2.

Стоимость контракта без НСО составляет 64,3 миллиона евро. В здании будет 28 этажей, и в нем разместится новая штаб-квартира LHV Group в Таллинне.

LHV Group подписала договор аренды с девелопером здания Estconde Invest еще в июле, а переезд состоится весной 2028 года.

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