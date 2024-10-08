ЭКСПЕРТ | Продажи новых квартир в Таллинне выросли

„Молодые семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, а снижение процентных ставок в сочетании с растущим доверием потребителей побуждают людей принимать отложенные ранее решения о покупке“, - пояснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

По неофициальным данным Земельного департамента, в сентябре в Таллинне было заключено 717 сделок с передачей собственности на квартиры. Таким образом, суммарно в третьем квартале было совершено 2145 сделок с квартирами, что на 239 сделок больше, чем во втором квартале. По сравнению с третьим кварталом прошлого года (2023), количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне увеличилось примерно на 8%. Всего за три квартала этого года в Таллинне было заключено 5783 сделки с квартирами, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако в продажах нового жилья в Таллинне наблюдается небольшой рост по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом. Согласно данным отслеживающего новые девелоперские проекты приложения Citify, в сентябре в Таллинне было продано 106 новых квартир, а итогом третьего квартала стали 278 проданных квартир, что на 21 квартиру больше, чем во втором квартале. Если сравнить продажи нового жилья в третьем квартале с тем же периодом прошлого года, рост составил 10%. В целом за девять месяцев по сравнению с прошлым годом количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 13%.

„Уже в конце 2023 года мы наблюдали рост числа сделок, который продолжился и в начале текущего года. Это дает основания для осторожного оптимизма на оставшуюся часть года. Однако весной обычного сезонного оживления рынка не произошло, и в последние месяцы число продаж новых квартир оставалось очень стабильным. Впереди четвертый квартал, который в предыдущие годы традиционно приносил рост числа сделок. Реализуется это ожидание или нет – определит, какую именно итоговую оценку мы сможем дать рынку недвижимости в этом году“, - проанализировал ситуацию на рынке руководитель по продажам Bonava.