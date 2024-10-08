ЭКСПЕРТ | Продажи новых квартир в Таллинне выросли
Обычно на результаты рынка недвижимости в третьем квартале влияет низкая летняя активность и скачок числа сделок в сентябре. Продажи нового жилья в июле и августе оставались на уровне, сопоставимом с весенним. С учетом несколько более высоких сентябрьских показателей число проданных новых квартир в третьем квартале достигло 278, что почти на 10% больше, чем в прошлом году за тот же период.
„Молодые семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, а снижение процентных ставок в сочетании с растущим доверием потребителей побуждают людей принимать отложенные ранее решения о покупке“, - пояснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.
По неофициальным данным Земельного департамента, в сентябре в Таллинне было заключено 717 сделок с передачей собственности на квартиры. Таким образом, суммарно в третьем квартале было совершено 2145 сделок с квартирами, что на 239 сделок больше, чем во втором квартале. По сравнению с третьим кварталом прошлого года (2023), количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне увеличилось примерно на 8%. Всего за три квартала этого года в Таллинне было заключено 5783 сделки с квартирами, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Однако в продажах нового жилья в Таллинне наблюдается небольшой рост по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом. Согласно данным отслеживающего новые девелоперские проекты приложения Citify, в сентябре в Таллинне было продано 106 новых квартир, а итогом третьего квартала стали 278 проданных квартир, что на 21 квартиру больше, чем во втором квартале. Если сравнить продажи нового жилья в третьем квартале с тем же периодом прошлого года, рост составил 10%. В целом за девять месяцев по сравнению с прошлым годом количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 13%.
„Уже в конце 2023 года мы наблюдали рост числа сделок, который продолжился и в начале текущего года. Это дает основания для осторожного оптимизма на оставшуюся часть года. Однако весной обычного сезонного оживления рынка не произошло, и в последние месяцы число продаж новых квартир оставалось очень стабильным. Впереди четвертый квартал, который в предыдущие годы традиционно приносил рост числа сделок. Реализуется это ожидание или нет – определит, какую именно итоговую оценку мы сможем дать рынку недвижимости в этом году“, - проанализировал ситуацию на рынке руководитель по продажам Bonava.
По данным Citify, в третьем квартале больше всего новых квартир в Таллинне продала компания Bonava, а по итогам девяти месяцев этого года лидерами продаж нового жилья стали Bonava, Liven и Merko. Средняя цена квадратного метра новых проданных в Таллинне квартир в третьем квартале составила 4487 евро, в то время как за тот же период прошлого года средняя цена была 4265 евро за квадратный метр. Больше всего нового жилья было продано в районе Хааберсти, который лидирует по продажам весь текущий год, за ним следуют Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Наибольший выбор новых квартир в настоящее время представлен в районе Кесклинн – 767 предложений.
„Мы видим, что интерес к новым квартирам в ценовом сегменте около 4200 евро за квадратный метр был стабилен на протяжении всего года.Застройщики не предлагают значительных скидок, но предоставляют покупателям различные бонусы, такие как включенные в цену кухни или парковочные места. В этом ценовом сегменте 85% квартир приобретают с использованием кредита, обычно с полным финансированием, поэтому ожидаемое снижение процентных ставок может улучшить кредитоспособность и, следовательно, повысить активность на рынке“, - сказал Лаури Лааноя.
Количество предложений квартир в аренду к концу квартала сократилось до примерно 1350, тогда как в начале года в период избыточного предложения в Таллинне было доступно около 1900 арендных квартир, что оказывало давление на цены. В результате уменьшившегося предложения с весны средняя цена предлагаемых в аренду квартир выросла и теперь остается стабильной – на уровне, который наблюдался до периода прошлогоднего избыточного предложения.
„Заполняемость арендных квартир, предлагаемых профессиональными арендодателями, оставалась стабильной на протяжении всего года, даже в периоды, когда количество предложений было необычно высоким. Качественные новые арендные квартиры от профессиональных девелоперов, а также предлагаемые ими услуги по управлению были хорошо приняты на рынке Таллинна. Мы видим, что долгосрочная аренда становится все более популярной – как это происходит в Северной и Западной Европе“, - отметил Лаури Лааноя.