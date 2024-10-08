Недвижимость
08.10.2024, 14:28

ФОТО | 600 домов и 3000 рабочих мест: смотрите, как преобразится бывшая промзона в квартале Крулли

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3D эскиз обновленного квартала Крулли
3D эскиз обновленного квартала Крулли
ФОТО: Материалы для прессы

Сегодня была представлена концепция возрождения бывшей промзоны в квартале Крулли, расположенной в столичном районе Пыхья-Таллинн. Строительство объекта планируется начать в следующем году. В результате появится просторная, свободная от автомобилей экологически чистая городская среда с офисами, жилыми домами, детским садом и множеством общественных пространств для проведения свободного времени.

„В этом году исполняется 125 лет с момента переезда завода Крулли на улицу Копли. Квартал Крулли — это живая история в Пыхья-Таллинне. Для нас важно возродить этот знаковый промышленный район Таллинна, вернуть его к жизни и сделать доступным для сообщества, города и гостей“, — рассказывает инициатор проекта квартала Крулли Таавет Хинрикус.

„Наша цель — интегрировать устойчивую городскую среду, ландшафт и архитектуру, превратив этот район в пешеходную городскую зону, которая бы выполняла различные функции. На территории площадью более 10 гектаров будут сочетаться жилые и коммерческие площади, где появится 600 квартир и 3000 рабочих мест. Мы будем строить новые здания и реновировать наследие этого района“, — объясняет генеральный директор AS Krulli Kvartal Индрек Хяэль.

3D эскиз обновленного квартала Крулли

Концепция квартала Крулли была создана на основе детальной планировки архитектора Андреса Альвера признанным датским архитектурным бюро Cobe. Среди работ архитекторов этого бюро — международная штаб-квартира Adidas HALFTIME в Германии и преобразование значимых зданий в Копенгагене, например, бывшего зернохранилища SILO, а также создание нового городского пространства на площади Карен Бликсен в кампусе Копенгагенского университета.

„В условиях изменения климата и нехватки ресурсов самым устойчивым является тот проект, который уже построен. Следуя этому принципу, квартал Крулли является кладезем материалов, которые можно преобразовать и вновь использовать. Мы ставим перед собой амбициозные цели по переработке, что не только экологически оправдано, но и экономически выгодно“, — говорит основатель Cobe Дан Стуббергаард.

3D эскиз обновленного квартала Крулли

Строительство в квартале Крулли начнется с трансформации частично охраняемого как памятник старины механического цеха в стартап-хаб, который станет основным зданием. Проектирование проходит под руководством архитекторов Cobe и Koko. В главном здании квартала помимо офисов будет множество общественных пространств: кафе, рестораны, галереи и зоны для коворкинга. Архитекторы подробно исследовали все строительные конструкции механического цеха в трех промышленных залах, чтобы максимально использовать материалы — как в этом здании, так и в других частях квартала. Для повторного использования рассматриваются известняковые стены, бетонные колонны, панели и стальные каркасы при сохранении исторических фасадов.

В рамках первого этапа строительства (2025-2027) из бывшего ремонтного цеха, находящегося под охраной памятников, архитектурное бюро Koko создаст уникальное здание для проведения мероприятий в Пыхья-Таллинне. Также на улице Вольта будут построены три первых жилых дома с 25 квартирами. Победителем приглашенного архитектурного конкурса стал HGA — Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur.

Строительство и развитие квартала будет проходить поэтапно, перед каждым этапом будут проводиться отдельные архитектурные конкурсы для поиска наилучшего решения обогащения района.

Концепция ландшафтной архитектуры квартала Крулли также разработана архитектурным бюро Cobe. Ландшафтно-архитектурное решение первого этапа осуществят ландшафтные архитекторы KINO.

Справка

Krulli

Квартал Крулли — это территория металлообрабатывающего и машиностроительного предприятия, переехавшего из Нарвы в Пыхья-Таллинн в конце 19 века. Здесь сохранились уникальные известняковые здания как времен Российской империи, так и Эстонской республики. В 1875 году Франц Крулль продал цех в Нарве и перевел предприятие в Таллинн, где сначала построил завод на Палдиском шоссе. На территории сегодняшнего квартала Крулли он в 1899 году открыл металлургическое и машиностроительное предприятие с 12 крупными производственными корпусами, офисными и жилыми зданиями. Строительство планируется начать в 2025 году, а первые здания будут завершены к 2027 году. За десять лет в квартале появятся 3000 рабочих мест и 600 квартир, что создаст уникальное сочетание жилых, офисных помещений и городской среды.

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