ФОТО | В Теллискиви начинается реконструкция двух исторических зданий, в городке появятся два известных ресторана
В начале октября городок Теллискиви TLN начинает реконструкцию исторической кузницы, известной как здание G. В полностью выкупленном здании будут располагаться два известных ресторана.
Здание G является частью бывшего главного завода Балтийской железной дороги и представляет собой уникальный пример промышленной архитектуры XIX века. Строительные работы будут включать полную реставрацию здания с сохранением его характерных известняковых стен и арочных окон, создающих впечатляющий визуальный облик. Автором архитектурного решения здания G является Peeter Pere Arhitektid, а проектом ландшафтной архитектуры занималась студия VÄLI.
„Здание G уже полностью выкуплено, и арендаторами станут два известных ресторана, названия которых мы объявим весной 2025 года“, — подтвердил директор по развитию Теллискиви TLN Ало Киппасто.
Также начнутся работы по восстановлению здания I4, где сохранятся известняковые стены царских времен, и будет добавлена современная часть здания. В западной части дома появится пятиэтажная конструкция с террасами, которые будут использоваться как внешние офисные зоны, предоставляя будущим арендаторам дополнительную ценность и уникальные виды. Архитектурное решение здания I4 разработано архитектурной студией Kadarik Tüür Arhitektid.
„Архитектурное решение здания I4 предлагает офисным помещениям большую гибкость, а благодаря продуманному планированию создаются отличные условия для компаний, которые ценят как функциональность, так и эстетику“, — добавил Киппасто.
С завершением строительства обоих зданий Теллискиви получит 4000 квадратных метров новых коммерческих площадей, что принесет в район новую жизнь и откроет уникальные возможности для бизнеса. Партнером по строительству является OÜ Tallinna Ehitustrust, и завершение обоих зданий планируется на конец весны 2025 года.
Теллискиви TLN также вносит вклад в активизацию местного сообщества — этим летом в центре городка был открыт новый парк, создано соединение с площадками для падел-тенниса, а к зимнему сезону откроется каток, предлагая сотрудникам и посетителям разнообразные возможности для проведения досуга.