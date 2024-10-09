ФОТО | В Теллискиви начинается реконструкция двух исторических зданий, в городке появятся два известных ресторана

Здание G является частью бывшего главного завода Балтийской железной дороги и представляет собой уникальный пример промышленной архитектуры XIX века. Строительные работы будут включать полную реставрацию здания с сохранением его характерных известняковых стен и арочных окон, создающих впечатляющий визуальный облик. Автором архитектурного решения здания G является Peeter Pere Arhitektid, а проектом ландшафтной архитектуры занималась студия VÄLI.

„Здание G уже полностью выкуплено, и арендаторами станут два известных ресторана, названия которых мы объявим весной 2025 года“, — подтвердил директор по развитию Теллискиви TLN Ало Киппасто.

Также начнутся работы по восстановлению здания I4, где сохранятся известняковые стены царских времен, и будет добавлена современная часть здания. В западной части дома появится пятиэтажная конструкция с террасами, которые будут использоваться как внешние офисные зоны, предоставляя будущим арендаторам дополнительную ценность и уникальные виды. Архитектурное решение здания I4 разработано архитектурной студией Kadarik Tüür Arhitektid.

„Архитектурное решение здания I4 предлагает офисным помещениям большую гибкость, а благодаря продуманному планированию создаются отличные условия для компаний, которые ценят как функциональность, так и эстетику“, — добавил Киппасто.

С завершением строительства обоих зданий Теллискиви получит 4000 квадратных метров новых коммерческих площадей, что принесет в район новую жизнь и откроет уникальные возможности для бизнеса. Партнером по строительству является OÜ Tallinna Ehitustrust, и завершение обоих зданий планируется на конец весны 2025 года.

Проект является частью широкой концепции Теллискиви TLN, направленной на создание многофункционального городского пространства, где ценится историческое наследие, но одновременно предлагаются современные решения. В ближайшие годы планируется разработать еще более 20 000 квадратных метров коммерческих площадей и увеличить количество зеленых зон, поддерживая биоразнообразие через ландшафтную архитектуру.

Теллискиви TLN также вносит вклад в активизацию местного сообщества — этим летом в центре городка был открыт новый парк, создано соединение с площадками для падел-тенниса, а к зимнему сезону откроется каток, предлагая сотрудникам и посетителям разнообразные возможности для проведения досуга.