ФОТО | На Штромке появится пляжный павильон со смотровой площадкой

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что новое пляжное здание станет логичным и долгожданным дополнением к парку Штрооми. „Планируемое здание будет расположено перпендикулярно береговой линии, что позволит максимально использовать вид на море и одновременно создать логичное пространственное разделение на набережной. Здание будет функционировать круглый год и, при необходимости, может быть перемещено, что придает ему дополнительную ценность. Проектировщик предложил компактное и энергоэффективное решение, которое соответствует ожиданиям местных жителей“, – добавил Яаму.

Срок действия договора составляет десять месяцев, а проектные работы начнутся уже в ближайшие недели. Планируется построить два отдельных деревянных здания – башню для спасателей на пляже и пляжное здание, общая площадь которых составит около 400 м².

Старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур отметила, что это долгожданный проект. „Мы рады, что удалось привлечь местных жителей к проектированию нового здания. Два года назад мы провели опрос, чтобы узнать, какие услуги больше всего интересуют население. Учитывая их пожелания, в здании будет смотровая площадка с видом на море, открытое круглый год кафе, а также душевые и туалеты“, – пояснила Таммур.

Пляжное здание будет выполнено как двухэтажный деревянный модульный дом, внутренние помещения которого будут использоваться круглый год: летом с охлаждением, а зимой с отоплением. Оба здания, как башню для спасателей, так и пляжное здание, можно будет при необходимости разобрать и установить в другом месте. Основные характеристики проектной идеи под названием „Rannapesa“ – это игривость, динамичность, прозрачность и гостеприимство.

Согласно договору, проектирование и строительство пляжного здания Штрооми продлятся с октября 2024 года по август 2025 года. Ожидается, что новое пляжное здание откроется для посетителей не позднее августа следующего года. Общая стоимость проекта составляет чуть более 1,15 миллиона евро с учетом НДС.