Дешевый лайфхак, который избавит вас от необходимости долбить стены: хитрый трюк для обновления ванной(3)
Стильная и красивая ванна – мечта многих. Однако обычно это требует большого количества времени и средств. Telegraf поделился интересным лайфхаком, который поможет вам освежить плитку без того, чтобы долбить стены и менять плитку.
Существует несколько простых и эффективных способов обновить внешний вид без лишних усилий и затрат. Рассказываем о них вместе с loveproperty.com.
Как можно обновить ванную без замены плитки?
Плитку можно покрасить
Специальная краска для керамической плитки позволяет изменить цвет и текстуру поверхности. Она устойчива к влаге и моющим средствам, что делает ее идеальной для использования в ванной комнате.
Самоклеящиеся панели
Это готовые панели с разнообразными узорами, легко клеящимися на плитку. Они позволяют быстро и просто создать новый дизайн ванной.
И первый, и второй способы позволят вам поэкспериментировать с цветами и узорами без дорогостоящей замены плитки. Для маленьких ванных комнат лучше выбирать светлые оттенки, которые зрительно расширят пространство.