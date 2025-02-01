Ремонт и стройка
01.02.2025, 11:14

Дешевый лайфхак, который избавит вас от необходимости долбить стены: хитрый трюк для обновления ванной

 (3)
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: FotoHelin | Shutterstock

Стильная и красивая ванна – мечта многих. Однако обычно это требует большого количества времени и средств. Telegraf поделился интересным лайфхаком, который поможет вам освежить плитку без того, чтобы долбить стены и менять плитку.

Существует несколько простых и эффективных способов обновить внешний вид без лишних усилий и затрат. Рассказываем о них вместе с loveproperty.com.

Как можно обновить ванную без замены плитки?

Плитку можно покрасить

Специальная краска для керамической плитки позволяет изменить цвет и текстуру поверхности. Она устойчива к влаге и моющим средствам, что делает ее идеальной для использования в ванной комнате.

Самоклеящиеся панели

Это готовые панели с разнообразными узорами, легко клеящимися на плитку. Они позволяют быстро и просто создать новый дизайн ванной.

И первый, и второй способы позволят вам поэкспериментировать с цветами и узорами без дорогостоящей замены плитки. Для маленьких ванных комнат лучше выбирать светлые оттенки, которые зрительно расширят пространство.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии