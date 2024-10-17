Исландская компания обвиняет эстонского производителя стеклянных домов в плагиате и подала в суд

В иске, поданном в Харьюский уездный суд, исландская компания Panorama Glass Lodge обвиняет известного эстонского производителя стеклянных домов ÖÖD OÜ в нарушении авторских прав. По оценке Panorama, эстонская фирма ÖÖD скопировала их дома, не заплатив за это.

„Жалоба Panorama Glass Lodge во многом основана на том, что около пяти лет назад они приобрели у ÖÖD OÜ несколько домов со специальным решением и попросили переделать их с соответствии с собственным видением“, — пояснил Delfi Ärileht присяжный адвокат Виктор Сяргава, защищающий интересы ÖÖD. По словам Сяргава, исландская компания считает, что дальнейшее производство и продажа со стороны ÖÖD аналогичных домов третьим лицам нарушает ее авторские права. Сумму финансового требования, предъявленного исландской Panorama, адвокат раскрывать не пожелал.