17.10.2024, 11:55
Исландская компания обвиняет эстонского производителя стеклянных домов в плагиате и подала в суд
ФОТО: Erakogu
По мнению исландского производителя стеклянных домов, эстонская компания ÖÖD Group нарушила авторские права и скопировала их творения.
В иске, поданном в Харьюский уездный суд, исландская компания Panorama Glass Lodge обвиняет известного эстонского производителя стеклянных домов ÖÖD OÜ в нарушении авторских прав. По оценке Panorama, эстонская фирма ÖÖD скопировала их дома, не заплатив за это.
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