ФОТО | Стартовал очередной этап одного из крупнейших в Эстонии проектов жилой застройки

„Мы завершаем строительство здания по Айанди, 14 в Uus-Mustamäe. Почти 2/3 квартир в этом и недавно завершенном доме Айанди, 16 уже нашли владельцев, и, судя по увеличению числа заинтересованных, мы видим, что в Uus-Mustamäe стабильно сохраняется высокий спрос на новые квартиры. Исходя из этого, Bonava приняла решение начать строительство девятого этапа Uus-Mustamäe“, - пояснил инвестиционное решение компании руководитель Bonava Eesti Таави Соорм. Айанди, 18 – уже второй проект, запущенный Bonava в этом году. В феврале компания приступила к строительству второго этапа проекта Pikaliiva Kaarmaja в Хааберсти, который будет завершен в конце этого года.

„Продажи новых квартир в Таллинне уже превысили результаты прошлого года на 13%. Ожидается, что дальнейшее снижение процентных ставок окажет влияние на увеличение кредитоспособности и приведет к дальнейшему росту активности сделок. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на рыночную ситуацию и видим постоянный спрос на доступное по цене и энергоэффективное новое жилье“, - добавил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Первые дома в крупнейшем новом жилом районе Мустамяэ были построены в 2020 году, и на сегодняшний день там готово около 700 квартир. Bonava планирует продолжать развитие этого района и в будущем.

Жилой квартал Uus-Mustamäe общей площадью в 126 000 квадратных метров расположен в непосредственной близости от основных дорог, соединяющих Мустамяэ с другими районами города, а также рядом находится множество различных поставщиков услуг. „Планировка и ландшафтные архитектурные решения создают тихий, зеленый, уникально колоритный и разнообразный район. Кроме квартир на продажу, Bonava также создала здесь арендные дома, предлагая людям жить в новых квартирах, специально построенных для сдачи в аренду. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались уже 90 семей“, - отметил Лааноя.

На этой неделе стартует строительство девятого этапа Uus-Mustamäe. По адресу Айанди, 18 будут построены 4-этажное здание с 22 квартирами и 8-этажное здание с 44 квартирами. Оба здания класса энергоэффективности B получат панорамные окна от пола до потолка, а кроме того, каждая квартира будет иметь балкон, террасу или террасу на крыше. Центром района Uus-Mustamäe является парк площадью около 7000 квадратных метров с различными аттракционами и возможностями для отдыха.